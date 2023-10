"Minulou sezonu jsem vstřelil v I. B třídě v jednom utkání tři góly. Za střelce se nepovažuju, protože nikdy jsem příliš gólů nedával, spíš na ně přihrávám. Padá mi to tam až teď v Bělé. Proti Chodské Lhotě moje góly vyplynuly z týmové práce, na mě jen vyšlo uklidit balon do brány," říkal Jan Minařík.

Branek docílil mezi 47. a 64. minutou zápasu. V aktuální sezoně se trefil už šestkrát. "Ale nemám cíl co do počtu vstřelených branek za tuto sezonu. Hlavně, aby se dařilo týmu," uvedl odchovanec Jiskry Domažlice.

Bělá, která ještě předminulou sezonu hrála I. A třídu, dominuje II. třídě. S bilancí sedm zápasů, sedm výher vede tabulku s pětibodovým náskokem. "Rádi bychom postoupili do I. B třídy. Máme na ni. Po příchodu z Tlumačova jsem tu zažil půl roku I. A třídu, ale mužstvo se rozpadlo, takže se přihlásila I. B třída, ale v ní se nám nedařilo, tak jsme šli do II. třídy," konstatoval Minařík.

Vypálil zajímavou odpověď na otázku, koho považuje za největšího konkurenta v soutěži. "Největší konkurencí jsme sami sobě, protože neproměňujeme šance a děláme hloupé chyby. Jinak je to Meclov, Újezd a Hostouň," prohlásil s úsměvem.

Minařík strávil mládežnické roky v Jiskře Domažlice, odkud odešel po dovršení dorosteneckého věku do 1. FC Horšovský Týn, který se spojil s Dynamem Horšovský Týn. "Tam jsem byl asi rok a půl. Poté jsem šel do Tlumačova, kde jsem byl devět nebo deset let," zavzpomínal Minařík s tím, že v Tlumačově hrál krajský přebor.

"Jsem z Domažlic, takže pro mě by bylo lepší zůstat v Tlumačově, ale nepohodl jsem se tam, tak jsem raději změnil působiště. Odešel jsem před třemi roky do Bělé, kde jsem odehrál podzim, ale pak jsme se bohužel nedomluvili v Tlumačově na přestupu, tak jsem hrál půl roku opět v Tlumačově a od minulého podzimu jsem nastálo v Bělé," vysvětlil Jan Minařík.