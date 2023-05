Šestadvacetiletý útočník se nechal v poločase (6:0) vystřídat. „Bylo rozhodnuto, tak jsem chtěl, aby si zahráli ostatní kluci. Hraji za áčko, béčku jsem vypomáhal,“ vysvětlil střelec.

Za B tým Kolovče vstřelil pět gólů, když na podzim hrál ve čtyřech zápasech. Vypomáhal na stoperu a v záloze. „Jsem útočník, ale odmala jsem hrával na stoperu. V osmnácti jsem začal hrát v útoku, protože jsem byl v týmu nejrychlejší a soubojový typ. Tak mě zkusili dát do útoku, ono to vyšlo a od té doby mě tam dávali,“ řekl Vachtl.

V A týmu nesbírá tolik minut na hřišti, a tak uvítal možnost rozehrát se za béčko Kolovče. „V áčku je spousta kvalitních hráčů, kteří hráli i vyšší soutěže než I. B třídu, takže je složitější se prosadit. Na podzim moc mně to nelepilo střelecky. Doufám, že na jaře se rozstřílím,“ přeje si střelec čtyř branek za Koloveč v I. B třídě.

Do klubu na Domažlicku přicházel s vizitkou kanonýra okresního přeboru Klatovy v dresu Chudenic. Tady také s fotbalem začínal, než v deseti letech přešel do Kolovče. „V Chudenicích fotbal končil, takže jsem až do dorostu hrál v Kolovči. Poté jsem půl roku nehrál. V Chudenicích se ale zakládal klub mužů a kluci se mě zeptali, jestli bych nechtěl začít hrát fotbal. Tak jsem začal hrát v Chudenicích. Minulý rok mě psal kamarád Milan Lucák z Kolovče, že se tam vrátil a že chtějí postupovat výš. Sháněli útočníka, a jelikož jsem v Chudenicích střílel góly, tak mi napsal a já jsem se rozhodl jít zpět do Kolovče,“ popsal svůj fotbalový životopis Pavel Vachtl.