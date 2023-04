Pro mladého fotbalistu je však kopaná na takzvané druhé koleji, protože upřednostňuje pingpong. "Hraju ho závodně za Pocinovice. Tady mně nabídli, že bych mohl hrát i fotbal, tak jsem na to kývl. Měl jsem pět let pauzu od fotbalu, začal jsem loni na jaře. Bylo to těžké, trochu nezvyk, protože pět let pauza je docela dost. Teď už je to zápas od zápasu lepší," říká fotbalista, který začínal v Nýrsku.

"Skončil jsem v dorostu, protože byla špatná parta a nebavilo mě to," vysvětluje Šmíd.

Hattrick Poděvousům byl jeho prvním gólovým zásahem do sezonních střeleckých statistik. "Do týmové pokladny jsem zatím nic nedával, ale určitě něco přijde a docela se toho bojím," usmívá se.

V mládežnické kategorii hrál krajský přebor, ale v mužích ambice na vyšší než III. třídu nemá. "Mojí prioritou je pingpong, fotbal mám jako druhořadý. V sezoně se párkrát stane, že vynechám fotbal kvůli pingpongu, který má přednost," přiznává Martin Šmíd.