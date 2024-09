Kolik průměrně nastřílíte branek za sezonu?

Záleží na počtu odehraných zápasů. Ale nevím, protože jsem to nikdy nepočítal.

Na jakém postu hrajete?

Většinou už hraju střed zálohy. Když nám na konci zápasu teče do bot, tak hraju stopera.

Jakou nejvyšší soutěž jste hrál?

Ve Viktorii Plzeň juniorskou první ligu. V mužích krajský přebor v Domažlicích za béčko. Z Viktorky jsem šel přes Domažlice do Německa. Začínal jsem v Koutě, chvíli jsem hrál v Domažlicích, odkud jsem šel do Viktorie, kde jsem byl od 12 do 19 let. Měl jsem dvě operace kolena a už nebylo možné hrát, nezvládal jsem velkou zátěž. Vrátil jsem se do Domažlic a pak následovalo Německo, kde jsem vystřídal dva týmy. Od této sezony jsem v Koutě. Mám svoji firmu a už jsem neměl tolik času jezdit do Německa a v Čechách mám všechno při ruce. Na trénink dojedu na kole.

Máte ještě ambice hrát vyšší soutěž?

Doktoři mi doporučili příliš nehrát fotbal kvůli dvěma operacím kolena. Takže jsem se rozhodl pro hrajícího trenéra v Koutě a dostat místní fotbal tam, kde byl.

Byl ve Viktorii Plzeň vaším spoluhráčem někdo ze známých jmen?

Já jsem ročník 1999 a ten když se spojoval s o rok mladšími, tak v něm byli Šulc a Hranáč.