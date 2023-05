Má na to pět zápasů, což by pro druhého nejlepšího střelce III. třídy neměl být problém. Čtyři góly v jednom utkání není pro Martina Šinála až tak velký problém. "V této sezoně jsem už dal čtyři góly Meclovu B. Ale na góly rád i přihrávám," řekl útočník Hostouně.

Hrál jsem v záloze, ale teď mě trenér postavil do útoku, protože se nám vrátili hráči, kteří nehráli. V útoku je to pro mě lepší. S Mírou Slaninou, naším nejlepším střelcem, nám to docela jde, rozumíme si," chválil spolupráci Šinál.

Opora Hostouně se může pochlubit startem za Domažlice v třetiligové ČFL a za Koloveč v divizi. "V ČFL jsem stihl dvanáct minut, když jsem střídal. Z tehdejšího kádru si vybavuju Petra Mužíka nebo Martina Ticháčka. V Kolovči jsem byl v éře pana Krejčího, kdy tam hrál Lukáš Došek nebo Pepa Parlásek," zavzpomínal odchovanec Bělé nad Radbuzou.

"Za ni jsem hrál posledních šest let, ale z časových důvodů a kvůli partě jsme se s Mírou Tomáškem dohodli, že se vrátím do Hostouně. Zkusíme postoupit výš, protože máme skvělý tým, partu a moc nás to baví," vysvětlil rozhodnutí Martin Šinál.