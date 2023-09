Za kanonýra se přesto nepovažuje. "Když se ohlédnu za fotbalovou kariérou, tak jsem začínal v útoku, pak jsem hrál střed zálohy, obránce, vlastně všechno. V Tlumačově mě šoupli po třech sezonách ve sředu zálohy zpět do útoku a v něm mi to sedlo. Snažím se plnit svoje úkoly, což je střílet góly," uvedl 32letý fotbalista.

Minulou sezonu Tlumačov spadl z krajského přeboru do I. A třídy a Wolf odešel do Újezda. "Nechtěl jsem už jezdit dálky na zápasy, chtěl jsem cestovat po okrese. Mám rodinu a dvě malé děti. Navíc v Újezdě hraje můj starší bratr Petr a kamarádi z dětství Vojta Kafka, Milan Obdržálek, Ondra Černý. Můj sen byl zahrát si s bráchou, který se nikdy do vyšší soutěže nedostal, tak jsme si řekli, že na stará kolena půjdeme do jednoho mužstva," usmíval se Martin Wolf.

"S bráchou to klape na hřišti, v kabině i v hospodě," dodal.

Ve II. třídě je logicky snazší docílit hattricku než v krajském přeboru. "V krajském přeboru jsou hráči více trénovaní, ve II. třídě je to takové udělat si žízeň, což mám nejradši," vyznal se Wolf.

Újezd je ve II. třídě první sezonu. "Máme dobrý mančaft. Uvidíme, jak se to vyvrbí, ale já jsem pro, abychom v případě možnosti jít do I. B třídy zůstali ve II. třídě," prohlásil útočník Újezda.

"Doufám, že se mi bude dařit, budu pomáhat týmu a nastřílím co nejvíce gólů, aby Újezd vyhrával," přeje si Martin Wolf.