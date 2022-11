"To je specifické, protože jsem nikdy moc gólů nedával. Tuto sezonu mi to tam zatím padá. Dlouho se mi nestalo, abych dal v sezoně deset gólů, což se mně povedlo už teď. Důležité ale je, abychom vyhrávali, sbírali body a hráli pěkný fotbal," řekl Ondřej Černý.

Čtyři góly v jednom utkání vstřelil poprvé v kariéře, pokud nebudeme počítat žákovské kategorie. Proti Srbům se prosadil vždy nohou. "Dva góly padly po standardních situacích z dorážek a dva z akce po centru ze strany. Většinu branek dávám nohou, tři nebo čtyři góly v této sezoně byly hlavou," prozradil podhrotový hráč.

Devátý gól zápasu vstřelil jeho otec Jiří Černý, který Újezd trénuje, ale v případě hráčské nouze i hraje. "Tátovi je 53 let a vzhledem k věku doufal, že už si nebude muset obout kopačky, ale proti Srbům ho to bohužel neminulo, protože máme hodně zraněných hráčů. V této sezoně nastoupil poprvé a střídal mě. V minulé sezoně jsme si zahráli i od začátku v základu. Po mém návratu do Újezda v roce 2020 hned v prvním utkání v Bukovci hrál táta pravého beka a já stopera," uvedl Ondřej Černý.

Na hřišti si otec se synem vyhověli. "Je to můj táta, takže k němu mám respekt, ale občas na něj člověk ve srandě houkne, že musí popoběhnout. Táta má obdivuhodný vztah k fotbalu. Se mnou a s mým bratrem Vojtěchem, který hraje za áčko Domažlic, toho rodiče kvůli fotbalu hodně nacestovali, za což jim s bráchou děkujeme. Vozili mě do Plzně, když byl sraz i ve 4 hodiny ráno na Štruncáku, pak zase pro mě přijeli. To samé bylo u bráchy," je vděčný Ondřej Černý.

Šestadvacetiletý fotbalista Újezda začínal v Domažlicích, ale ve 14 letech přestoupil do Viktorie Plzeň, kde působil až do kategorie U17. Následovalo hostování na Doubravce a na Petříně, poté přesun do mužů Jiskry Domažlice B, kde působil do roku roku 2020, kdy přestoupil do Újezda. "Jsem újezdský rodák a navíc mě docela už limitovalo zranění, protože v kategorii U17 jsem měl přeražený kotník a podstoupil jsem plastiku. V roce 2020 jsem si obnovil zranění, ale operaci jsem odmítl kvůli zaměstnání, takže jsem se rozhodl k přestupu do Újezda. Mužstvo trénuje táta, chci pomoci, předat zkušenosti a sehnat nějaké fotbalisty do Újezda, aby to tam vzkvétalo, protože zázemí a podmínky ve spolupráci s Jiskrou Dmmažlice jsou v Újezdě parádní. Máme nové hřiště se zavlažováním, což není nikde ve III. třídě," vysvětlil Černý.

Z jeho vrstevníků z angažmá ve Viktorii Plzeň se do velkého fotbalu prosadili Jurij Medveděv (nyní Slovan Bratislava), Lukáš Provod (Slavia Praha) a Miloš Kratochvíl (Jablonec).