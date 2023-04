V tabulce střelců máte 12 gólů, kolik byste jich chtěl dát do konce sezony?

Popravdě tabulku střelců nesleduji, ani nepočítám kolik gólů jsem celkem dal. To se vždy dozvím na ukončení sezony (smích). Fotbal je týmový sport, jde hlavně o to, abychom vyhrávali zápasy a umístili se v horní polovině tabulky. Ve třetí třídě jsme v podstatě nováčci, ale myslím si, že jsme se jako tým hodně zlepšili a máme na to se posunout zase výš.