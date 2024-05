Obě penalty kopl do jiného místa. „Jednou doleva, pak doprava. Většinou čekám na pohyb gólmana, nekopu pořád do stejného místa,“ prozradil 20letý fotbalista.

„Nevzpomínám si, že bych dal v mužích čtyři góly v jednom zápase. Možná v dorostu,“ dodal.

V tabulce střelců má devět branek. „Chtěl bych jich nastřílet co nejvíce, aby to pomohl týmu dostat se výš v tabulce,“ uvedl Matěj Vaněk, který hraje na různých postech. Nastupuje ve středu zálohy, v útoku i na stoperu. „Záleží na tom, kolik nás je na zápas. Nejvíc mě to baví v útoku, protože rád střílím góly,“ vysvětlil

S fotbalem začínal v Meclově, od sedmi do patnácti let hrál ve Viktorii Plzeň. „V dorostu jsem se vrátil do Meclova, a když jsem skončil v dorostu, odešel jsem do týmu Luženic. Několik spoluhráčů z Viktorie hraje v Domažlicích třetí ligu,“ popsal Vaněk.

Mladého fotbalistu by lákala vyšší soutěž, ale s Luženicemi. „Je to moje rodná vesnice, tak to chceme s kluky vykopat. Máme mladý tým, tak se snažíme,“ pravil Matěj Vaněk.