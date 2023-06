Poslední tři zápasy řídí hru Chodské Lhoty ze středu zálohy. Předtím chvíli hrál v útoku a v podzimní části sezony chytal v bráně. "Mám to takové namíchané. Zkouším, co mně bude sedět nejlépe, jak to tak vypadá. Taková je volba trenéra," řekl odchovanec Střelských Hoštic, obce z Jihočeského kraje, ale jen pět kilometrů od Horažďovic, které patří do Plzeňského kraje.

Ve statistice má sedm gólů. "To souvisí s tím, že jsem celý podzim chytal. Na jaře jsem byl v bráně jen občas. Teď jsem dal čtyři. Spoluhráči byli nadšení, měli radost a já byl rád za kluky, protože hodně mně pomohli ke čtyřem gólům," uvedl Málek.

Takový gól je jako ze snu, fakt krásný pocit, svěřil se domažlický Vojtěch Černý

Dvě kola před koncem II. třídy má první Chodská Lhota čtyřbodový náskok na druhé Kvíčovice.

"Případný postup? Ještě nejsme úplně rozhodnutí. Záleží, jak se v mužstvu domluvíme. Mně by se líbilo hrát I. B třídu, protože se to Chodské Lhotě ještě nepovedlo. Pamatovala by si nás historie," usmál se fotbalový univerzál.

S fotbalem začínal v šesti letech ve Střelských Hošticích, v dorostu se přesunul do Katovic, pak se vrátil domů, kde hrál I. B třídu za muže. "Kvůli přítelkyni jsem šel na Domažlicko, kde jsme se švagrem začali hrát v Chodské Lhotě," dodal Pavel Málek.