KANONÝR DENÍKU: Loni se mi povedly tři hattricky za sebou, říká Stauber

Česká Kubice vlétla do jarní části fotbalové II. třídy domažlického okresu důležitou výhrou 3:2 nad Tlumačovem B. Všechny její góly vstřelil Dominik Stauber, pro kterého to byly první tři branky v sezoně. Fotbalista, který obvykle hraje středního záložníka, se proti béčku Tlumačova posunul do pozice útočníka, což se České Kubici vyplatilo.

Dominik Stauber. | Foto: archiv D. Staubera

Osobnost Deníku Spoluhráči mi to připravují na zlatém podnose, říká Votruba O překvapivý výsledek 19. kola fotbalové II. třídy se postarala devátá Česká Kubice,… Přečíst článek > "Hrál jsem hroťáka, protože chyběli někteří kluci. Nemyslím si, že se považuju za střelce. Střílení gólů spíš není můj úkol, ale stejně se k tomu nějak dostanu," vysvětlil Dominik Stauber. 31letý odchovanec Jiskry Domažlice dá průměrně sedm osm gólů za sezonu. "Za tuto sezonu bych jich chtěl dát i víc. Minulý rok se mi povedly tři hattricky za sebou," dodal. Devátá Česká Kubice získala proti Tlumačovu B důležité tři body v boji o záchranu soutěže. "Hráli jsme první jarní zápas. Vedli jsme 3:0, soupeř snížil, takže jsme měli radost, že jsme vyhráli," řekl Stauber. V Jiskře Domažlice, kam ho na trénink jako malého přivedl otec, vydržel do čtrnácti let. "Nechtěl jsem tam už hrát, protože postupovali výš a výš a už to bylo náročnější. Tak jsem začal hrát na Domažlicku po vesnických klubech. Vystřídal jsem toho hodně. Nejvyšší soutěž jsem hrál I. B třídu v Milavčích a I. A třídu v Tlumačově, ale tam jsem byl asi na dva zápasy," zavzpomínal fotbalista České Kubice. "V té jsem už pátý rok a nevarbovali mě kluci. Známe se ještě z Jiskry, v Kubici je dobrá parta. Momentálně potřebujeme nové hráče, protože spousta lidí skončila s fotbalem hlavně kvůli zdraví. Až budeme mít nové hráče, tak bychom mohli vykopat I. B třídu," prohlásil Dominik Stauber.

