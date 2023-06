V právě skončené sezoně dal 12 gólů, ale za střelce se nepovažuje. "Docela jsem spokojený se dvanácti góly," řekl útočník, který hrál i za A tým Kdyně v I. B třídě, ale kvůli nedostatku času na tréninky hraje za béčko.

V utkání s Milavčemi vystřídal trenér Linkeše v 70. minutě. "Nechtělo se mi střídat, ale trenér tak rozhodl. Asi chtěl, abych si vychutnal potlesk diváků," uvedl s dávkou humoru v hlase.

S fotbalem začínal Linkeš ve Kdyni, ale v mladších žácích přestoupil do Domažlic, kde byl až do dorostu. "Odešel jsem do Dlažova, pak do Strážova a odtamtud zpět do Kdyně," popsal svůj fotbalový životopis Tomáš Linkeš.

Kdyně B skončila ve II. třídě na devátém místě. "Mohlo to být o kousek lepší," ví fotbalista.

Ačkoliv bydlí v Klatovech a má nabídky od klubů z klatovského okresního přeboru, tak i v příští sezoně chce hrát za Kdyni.

Ambice na vyšší soutěž nemá. "S mým přístupem k tréninku by to nešlo. V práci jsem každý den do šesti hodin, volno mám jen o víkendech. Bez tréninku to není ono," dodal Tomáš Linkeš.