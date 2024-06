Musí ho mrzet, že Milavče odehrají už jen jeden zápas a pak pro ně sezona skončí. "Pokud by se mi podařilo dát alespoň dva góly, byl bych rád," přeje si.

Krajní či střední záložník se posunul do útoku, což se týmu vyplatilo. "V útoku mi to jde lépe, sedlo mně to dobře. Na hrotu útoku jsem spokojen," svěřil se Kvítek.

Druhé Milavče jsou bez šance na postup do II. třídy. "Na začátku sezony se dalo hrát o postup, ale pak jsme byli bez lidí, takže jsme neměli šanci. Byli jsme rádi, že nějak odehrajeme sezonu," vysvětlil fotbalista z Milavče.

"Byl bych rád, abychom se pokusili o postup příští sezonu, ale bez lidí to nejde. Někdy hrajeme v jedenácti a nemáme koho střídat," uvedl Jan Kvítek s tím, že neplánuje odcházet z Milavče.

Nejvyšší soutěž hrál II. třídu, ale z dorostu má zkušenosti s krajským přeborem.

S fotbalem začínal v Domažlicích, pokračoval v Horšovském Týně, odkud přišel do Milavče.