"Být střelcem jsem měl celoživotně dané. Můj rekord je sedm gólů za zápas, když jsem ještě hrál v Německu. V české soutěži se mi ale čtyři góly povedly poprvé. Podařilo se mně to však ve futsale, v němž jsem hrál za Ajax Staňkov," říkal Aleš Kmetík.

Sedmačtyřicetiletý fotbalista hraje za Chodov B druhou sezonu. Předtím hrál futsal na Domažlicku a od 21 do 37 let hrál fotbal v německých nižších soutěžích. "S fotbalem jsem začínal ve Stráži u Tachova od sedmi let, pak jsme se přestěhovali na Domažlicko, proto jsem hrál za dorost Domažlic. Poté jsem kvůli zranění tři roky nehrál a začal jsem v 21 letech v Německu," přiblížil Kmetík.

Za Chodov B nastupuje, jak říká, na stará kolena. "Máme jeden z nejstarších mančaftů. Náš věkový průměr je 44 let. Soupeři mají i 26 let. S běháním nemám problém, ve III. třídě to je v pohodě. Troufl bych si i na I. B třídu za áčko, které má o mě zájem, ale nemám tolik času," uvedl Aleš Kmetík.

KANONÝR DENÍKU: Čtyři góly posunuly Havlíčka do popředí tabulky střelců

Jeho fotbalovými spoluhráči jsou bývalí soupeři z futsalu. "Sešli jsem se v Havlovicích na turnaji, kde se mě zeptali, jestli nechci k nim do béčka Chodova hrát fotbal, protože dali dohromady partu starších kluků. Odpověděl jsem, že s nimi hrát budu, když jsem proti nim dlouho hrál," usmál se Kmetík.

V předminulém kole proti Luženicím dosáhl hattricku, ale proti Srbům dal čtyři góly. V tabulce střelců III. třídy je s devíti brankami na šestém místě. "Kolem dvaceti gólů by to chtělo," odpověděl na dotaz, kolik by si přál dát branek za sezonu.