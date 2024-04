Česká Kubice vlétla do jarní části fotbalové II. třídy domažlického okresu důležitou…

Zatímco ve statistkách I. A třídy má jedinou branku, ve II. třídě se prosadil třikrát.

„Nejsem rozený útočník, ale myslím si, že v noze to mám. Jsem stoper, ale baví mě to v útoku. Nenazýval bych to ofenzivním, ale moderním stoperem,“ prohlásil Lukáš Korelus.

A jak dosáhl gólů proti Chodské Lhotě?

„První dva góly padly způsobem, že za vápnem jsem měl místo, tak jsem vystřelil,“ popisoval Korelus.