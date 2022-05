"Jsem průměrný střelec. Na tréninky moc nechodím, ale s výsledky mužstva i svými jsem spokojený. Dát čtyři góly ve III. třídě není tak těžké, jako v I. A nebo I. B třídě. Do konce soutěže zbývají dva zápasy a v nich bych chtěl vstřelit pět nebo šest gólů," řekl Constantin Danescu.

Tumpach vstřelil už podruhé pět gólů. Dát tolik branek úplně snadné není, říká

V Rumunsku hrál i za tým AC Unirea Bascov, který v současnosti hraje třetí nejvyšší soutěž. "V roce 2011 jsem se kvůli výdělku a práci přestěhoval do Čech a o rok později jsem se zaregistroval v Měcholupech. Po třech sezonách jsme odešel do Kolovče," popsal svoji cestu forvard béčka Kolovče s tím, že v Čechách plánoval pobýt pouze dočasně. "Ale už jsem tu zůstal. Mám tady práci, rodinu, byt," dodal Danescu.

Hrál i za A tým Slavoje Koloveč, který momentálně suverénně vévodí II. třídě a postoupil do I. B třídy. "Mají výbornou sestavu a skvělého trenéra. Kluci míří hodně nahoru, asi až do I. A třídy. Na to je třeba trénovat, ale já nemám tolilk času," vysvětlil Constantin Danescu.