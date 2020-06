O výsledek trenérovi Jiřímu Jakšovi ale tolik nepůjde. Chce stejně jako řada jeho dalších kolegů v jiných týmech zkoušet, zkoušet a zase jenom zkoušet. „Samozřejmě bychom utkání s Luby chtěli vyhrát, ale v tomto zápase mi půjde o něco jiného. Dáme určitě příležitost ukázat se všem klukům a někteří by měli nastoupit i na postech, kde nejsou až tolik zvyklí,“ prozradil Deníku holýšovský kormidelník, jehož tým do konce června čekají po Lubech ještě další dva duely přípravného charakteru.

„Pak hrajeme ještě s Košutkou a 20. června bychom měli změřit síly s Chotíkovem. Měli jsme možnost přihlásit se do nějakého turnaje, který pořádá okres Domažlice, ale po domluvě s týmem jsme se rozhodli pro tuto variantu. Tři přípravné zápasy nám nyní bohatě stačí,“ poznamenal zkušený Jakš.

Holýšov po uvolnění vládních opatření začal s tréninkovým drilem již před třemi týdny. A při trénincích se zaměřoval především na fyzickou kondici. „Podle mě je to třeba. Skoro dva měsíce se nemohlo ani trénovat, takže se teď zaměřujeme právě na fyzickou kondici. Byl bych moc nerad, kdyby kluci to, co do sebe nabrali v zimní přípravě, teď ztratili,“ vysvětlil Jakš. „Ale jen o běhání to rozhodně není. Děláme také spoustu věcí s míčem,“ doplnil svou odpověď.

Na závěr rozhovoru také prozradil, že pro příští sezonu v krajském přeboru chce posílit kádr. „Nutně potřebujeme gólmana a pak také dva ofenzivní krajní hráče. Už je máme i vytipované,“ uvedl Jakš. Ale o koho se jedná, neprozradil. „Zatím bych to nechtěl ventilovat ven,“ řekl stroze.

Po derniéře první poloviny roku 2020 pak čeká partu okolo zkušeného kapitána Miroslava Černohorského menší volno. „Zhruba tři týdny si dáme úplně klid a ostrou letní přípravu na nový soutěžní ročník začneme zhruba v polovině července,“ uzavřel Jiří Jakš.