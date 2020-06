Poprvé od předčasného ukončení letošní sezony krajského přeboru nastoupili fotbalisté Holýšova k ostrému, byť jen přípravnému klání. Svěřenci trenéra Jiřího Jakše, který v minulosti působil třeba v Klatovech, si do svého chrámu pozvali soupeře z krajské I. A třídy – a sice TJ Start Luby.

FOTBALOVÝ HOLÝŠOV (na archivním snímku hráči v modrých dresech) doma porazil TJ Start Luby 3:0. | Foto: Deník/Robert Babor

A uspěli. Díky dvěma trefám Šperla a zásahu Vítka porazili protivníka z klatovského okresu hladce 3:0. „Zápas určitě splnil to, co měl. Na naší hře bylo znát, že jsme po delší pauze odehráli teprve první utkání, ale zase až tak špatné to nebylo. Jak jsem již avizoval minulý týden, šanci ukázat se dostali všichni hráči, některé jsme zkoušeli i na jiných postech. Navíc se přišlo podívat také pár diváků, takže jsem byl spokojený,“ pochvaloval si trenér holýšovského týmu.