"Za sezonu jich dám 15 až 20. Není to nejhorší, ale mohlo by to být lepší," usmál se 36letý fotbalový univerzál.

Hrával středního záložníka, ale poslední půl rok hraje stopera. "Nejsou lidi. Takže se teď více soustředím na bránění," vysvětlil Bukovský.

Role defenzivního hráče mu proti Chodské Lhotě nezabránila třikrát skórovat. "Soupeř hrál v málo lidech, takže nám nehrozilo nebezpečí v obraně. Proto jsme se vytáhli dopředu. Když jsou lidi a není kvalitní soupeř, tak si mohu dovolit jít i dopředu a pak nějaké šance mám," prohlásil odchovanec Hlohové.

"Tam jsem hrál i za muže. Z Hlohové jsem přestoupil do Osvračína, pak do Staňkova, ze Staňkova zpět do Osvračína, poté do Stoda a odtamtud do Kolovče, kde jsme vyhráli krajský přebor," dodal Petr Bukovský.

Fotbal už hraje pro zábavu a kvůli setkání s partou kamarádů. Osvračín je sedmý, přesně ve středu tabulky II. třídy. "Cílem pro tuto sezonu byla záchrana, protože nám odešlo pár lidí a měli jsme co dělat, abychom to dali dohromady. Loni nebo předloni jsme zrušili béčko kvůli nedostatku lidí a kvalita klesla. Takže klidný střed tabulky je ideální a také nadstandard, než jsme čekali," uzavřel Bukovský.