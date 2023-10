/FOTOGALERIE, OHLASY/ Poslední utkání podzimní části sezony zvládly fotbalistky Domažlic na jedničku s hvězdičkou. A k tomu ještě dvakrát podtrženou. V sobotním utkání 7. kola céčkové skupiny České divize žen Jiskra potvrdila roli jednoznačného favorita a nováčka z Prachatic doma deklasovala vysoko 16:0. Deset branek zaznamenala kanonýrka Martina Vyskotová, která táhla tým nejen za povinnou výhrou, ale také za tím, že Domažlice přezimují na čtvrtém místě tabulky.

Česká divize žen, skupina C, 7. kolo: TJ Jiskra Domažlice (na snímku fotbalistky v modrých dresech) - FK Tatran Prachatice 16:0 (9:0). | Foto: Jiří Pojar

„Utkání shrnu krátce. Dokázali jsme udržet nulu v obraně, vstřelit šestnáct branek a hlavně jsme měli bez sebemenšího výpadku neustále hlad po gólech, z čehož jsem měl trochu obavy, že holky za příznivého výsledku upadnou do stavu spokojenosti a připustí situace, co by jindy nepřipustily," svěřil se trenér Domažlic Tomáš Korelus, který si díky absenci hlavního rozhodčího už podruhé na podzim střihl zápas nejen v roli kouče, ale také hlavního arbitra.

„Musím tedy holky po týdnu opět pochválit nejen za sobotní výkon, ale také za ukončení podzimní části, kdy přezimujeme na čtvrtém místě tabulky se ztrátou šesti bodů na čelo. Na závěrečné jsem holkám řekl, že do jara si dáváme za úkol to, abychom se všichni snažili dohnat elitu tabulky, a že v zimě pro to uděláme maximum," konstatoval třicetiletý lodivod. „Hrozně mě těší pokrok, kterého jsme tento půlrok dosáhli. Dokázali jsme posílit nejen hráčský kádr, ale také realizační tým a já doufám, že tohle je jen první krok k neustálému zlepšování ženského fotbalu v Domažlicích," vyslovil Tomáš Korelus svoje přání.

TJ Jiskra Domažlice - Tatran Prachatice 16:0

Poločas: 9:0. Branky: 5., 19., 25., 28., 36., 55., 58., 61., 67. a 89. Vyskotová, 40. a 53. Vyslužilová, 8. Maierová, 30. Hanáčíková, 43. D. Váchalová, 70. Tauerová. Rozhodčí: Tomáš Korelus. ŽK: 0:0. Diváci: 80. Hřiště: SA Střelnice - tráva. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Mlezivová - Sedláčková, Maierová, Vyslužilová, Kovaříková, Vlčková, Rovňanová, Vyskotová, Tauerová, D. Váchalová, Horalová. Střídající hráčky: Fridrichová, Hanáčíková, Skalická, Š. Váchalová, Nagyová, Chmelíková. Trenér: Tomáš Korelus.

