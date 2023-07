/FOTOGALERIE/ Od pondělí 17. do pátku 21. července se na stadionu Jiskry Domažlice uskutečnil první fotbalový kemp, jehož se pod dohledem několika trenérů a trenérek zúčastnily téměř tři desítky dětí.

Fotbalový kemp v Domažlicích si děti užily. | Foto: Jiří Pojar

Byly to předveším děti, které hrají fotbal za místní Jiskru, ale také děti z nedaleké Kdyně, Horšovského Týna, Zahořan či Hříchovic. Těm se celý týden věnovali zkušení trenéři František Copák, Lukáš Brych, Tadeáš Soběhart a Šimon Knopp, kteří vedli hlavně tréninkovou jednotku, ale také Štěpánka Kroová a Kateřina Kroová, jež měly pro změnu na starosti atletickou průpravu.

Fotbalový kemp v Domažlicích si děti užily.Zdroj: Jiří Pojar

Tréninkovou plochou byla umělá tráva, jelikož hlavní hřiště v areálu Střelnice procházelo pravidelnou letní údržbou. „Myslím si, že kluci to i přes velká horka na umělé trávě zvládli skvěle a vůbec jim to nevadilo,“ poznamenal jeden z hlavního organizátorů kempu František Copák. „První dva dny kempu byly zaměřené na tréninkovou jednotku, kde jsme cílili na vedení balonu, zpracování, přihrávku a střelbu. Také jsme se zaměřili na atletickou průpravu, kde jsme prováděli rychlost, reakci a vytrvalost. Kluky musíme velice pochválit za přístup ke všem tréninkům a za to, že hezky spolupracovali,“ doplnil František Copák, jinak fotbalista domažlické Benfiky a kouč mladšího dorostu Jiskry Domažlice.

Děti si kemp zpestřily lasergame.Zdroj: Jiří Pojar

V rámci třetího dne děti aktivně odpočívaly. Místo fotbalu se vydaly na pěší túru na Babylon a zpátky do chodské metropole se vracely po železnici vlakem. Čtvrtý den se děti opět naladily zpátky do fotbalového módu, aby si odpoledne vše zpestřily hrou lasergame, kterou si rovněž náležitě užily.

„V pátek (21. července – pozn. autora) proběhl závěrečný turnaj kempu o věcné ceny a odpolední beach už byl jen třešničkou na dortu celého týdne. Věřím, že si kluci kemp užili, a že příští rok se sejdeme opět v hojném počtu,“ přeje si Lukáš Brych, druhý z hlavních organizátorů kempu, který si v přípravě na další třetiligovou sezonu s mužským áčkem našel čas také na ty nejmenší.

„Chtěli bychom touto cestou ještě poděkovat jídelně Váchalovým, kteří se o nás skvěle starali a dováželi nám skvělá jídla,“ dodali nadšení organizátoři kempu.

