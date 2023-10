Fotbalistky domažlické Jiskry daly zapomenout na předchozí porážku na hřišti Blatné, když ve víkendovém utkání 5. kola céčkové skupiny České divize žen porazily na domácí umělé trávě jihočeský Spartak Kaplice vysoko 5:1. Jiskra vyhrála podruhé v sezoně a aktuálně je se ziskem šesti bodů pátá. Na třetí Hradiště ale ztrácí pouhé tři body.

Česká divize žen, skupina C, 5. kolo: TJ Jiskra Domažlice (na snímku fotbalistky v modrobílých dresech) - Spartak Kaplice 5:1 (2:1). | Foto: Jiří Pojar

„Od první minuty bylo utkání zajímavé na šance, více jsem jich měli my, a tak poločas skončilo výsledkem 2:1 v náš prospěch. O půli jsme se trošku uklidnili, vysvětlili si co a jak dále a druhá půle byla kompletně v naší režii, o čemž svědčí i konečné skóre," uvedl trenér domažlických fotbalistek Tomáš Korelus.

Dvě branky dala kanonýrka Martina Vyskotová, po jednom gólu přidaly Lucie Vyslužilová, Patricie Maierová a Martina Rovňanová, letní akvizice z Klatov.

FOTO: Klokani doskákali. Domažlice otočily zápas s Bohemkou a slaví tři body

„Na utkání jsme se skvěle připravili, bylo třeba výjimečně více promíchat úvodní jedenáctku a posadit některé hráčky, které by jindy hrály. Těší mě, že to na hráčky mělo neuvěřitelný vliv a všechny předvedly nadstandardní výkony. Doufám že to přeneseme o víkendu i proti Táborsku a dostaneme se do elitní čtyřky, kam za mě holky rozhodně patří," doplnil kouč ke svému hodnocení.

Česká divize žen, skupina C, 5. kolo: TJ Jiskra Domažlice - Spartak Kaplice 5:1 (2:1).Zdroj: Jiří Pojar

Ten mimochodem celý zápas mezi jeho družstvem a Spartakem Kaplice odřídil jako hlavní rozhodčí. Důvod, proč? „Na zápas nebyl delegován rozhodčí, tak jsem si černého Petra vzal já a dělal pána s píšťalkou, což mi v divizním zápase, i když ženském, přijde celkem zajímavé," vysvětlil Korelus s úsměvem.

TJ Jiskra Domažlice - Spartak Kaplice 5:1

Poločas: 2:1. Branky: 15. a 47. Vyskotová, 45. Vyslužilová, 65. Rovňanová, 80. Maierová - 17. Pálková. Rozhodčí: Korelus - Tauer, Toth (všichni lajkové). ŽK: 0:0. Diváci: 80. Hřiště: UMT Domažlice. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Mlezivová - Nagyová, Strádalová, Maierová, Vyslužilová, Kováříková, Vlčková, Rovňanová, Vyskotová, Tauerová, Sedláčková. Střídající hráčky: Hanáčíková, D. Váchalová, Chmelíková, Fridrichová, Raišlová, Horalová. Trenér: Tomáš Korelus. Sestava Spartaku Kaplice: Klomfarová - Jedličková, Tošilová, Fučíková, Petříková, Vávrová, Chvalová, Kováříková, Straková, Pálková, Pešadíková. Střídající hráčky: Poutníková, Pártlová. Trenér: Filip Hejna.

OHLASY Z DIVIZE: Benfika zdolala Slavoj. Výhru jsme si zasloužili, řekl Hirschl