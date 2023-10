/ŽENSKÝ FOTBAL/ Paráda. Fotbalistky Jiskry Domažlice zvládly úspěšně víkendové utkání 6. kola céčkové skupiny České divize žen na hřišti Táborska, kde díky skvělému kolektivnímu, ale i celé řadě bravurních individuálních počinů zvítězily jednoznačně 5:1. Západočešky vyhrály podruhé v řadě, z posledních čtyř zápasů vybojovaly devět bodů a v tabulce soutěže jsou páté s pouhou bodovou ztrátou na čtvrté Hradiště.

Fotbalistky TJ Jiskra Domažlice (na archivním snímku hráčky ve fialových dresech) si ve víkendovém kole divizní skupiny C vyšláply na Táborsko. | Foto: Jiří Pojar

„Do zápasu s Táborskem jsme nastupovaly s vědomím, že nás čeká velice těžký soupeř, ale že nutně potřebujeme tři body. Celý zápas jsme aktivně protihráčky dostupovaly a snažily se je nepouštět moc ke hře. Celý náš tým šlapal jako hodinky, byly jsme hodně aktivní a soupeřky jsme nepouštěly do vyložených šancí, čemuž také odpovídá konečný výsledek," pochvalovala si v hodnocení pro klubové sociální sítě útočnice Domažlic Lucie Vyslužilová.

„Kdybychom ještě proměnily všechny svoje šance, tak je výsledek jiný, vyšší, ale jsme rozhodně rády za výhru a také za to, jakou hrou jsme se prezentovaly. Chtěla bych za výkon pochválit všechny holky, žádná nic nevypustila a všechny jsme makaly," doplnila spokojeně Vyslužilová, autorka jedné z pěti branek.

Vítězství je o to cennější, že Domažlice k utkání 6. kola odcestovaly bez svého trenéra Tomáše Koreluse, který ovšem měl ze svých svěřenkyň pochopitelně velkou radost. „Holky musím pochválit. Na utkání jsme se v týdnu poctivě a více připravovali, kvůli kvalitě soupeře, ale co mám informace, holky zvládly všechno do puntíku," rozplýval se kouč domažlických fotbalistek.

„Když zvládneme ještě příští utkání, máme velkou šanci být v elitní čtyřce. Tímto bych chtěl diváky pozvat na tuto sobotu, kdy k nám zavítají Prachatice, které stále čekají na první body, ale my budeme dělat vše pro to, aby to nebylo zrovna u nás," dodal relativně čerstvě třicetiletý kormidelník Jiskry.

Sobotní konfrontace s prachatickým nováčkem, který v soutěži zatím působí spíš jako otloukánek, začíná na domažlické Střelnici úderem třetí hodiny odpolední. Jedná se zároveň o poslední zápas podzimní části sezony divize C.

FC Táborsko - TJ Jiskra Domažlice 1:5

Poločas: 0:3. Branky: 65. Kakosová - 10. Rovňanová, 30. Maierová, 43. Vyslužilová, 57. Vyskotová, 60. Horalová. Rozhodčí: Křížovský - Blažek, Fiala. ŽK: 0:0. Diváci: 23. Hřiště: Viktoria, tráva. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Mlezivová - Nagyová, Maierová, Vyslužilová, Kovaříková, Vlčková, Rovňanová, Vyskotová, Tauerová, D. Váchalová, Hanačíková. Střídající hráčky: Fridrichová, Horalová, Skalická, Š. Váchalová. Trenérka: Eliška Mačudová.

