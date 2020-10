Největší drama se odehrálo v Blížejově, kde měl domácí poslední tým tabulky blízko k překvapivému bodovému zisku proti dosud stoprocentnímu vedoucímu B-týmu Kolovče. V samotném závěru se pasovali do role hlavních aktérů oba kapitáni a sudí Jan Zavadil.

V 87. minutě totiž domácí muž s céčkem na rukávu Stanislav Kokaisl vyrovnal na 2:2, ale v první minutě nastavení strhl opět vedení na stranu hostů jejich kapitán Tomáš Homolka. To Kokaisl neunesl, rozběhl se k rozhodčímu, strčil do něj a zasypal ho nadávkami. Za to vyfasoval červenou kartu a na výsledku utkání už se stejně nic nezměnilo…

Pořádný šok pro domácí připravil v Bukovci hostující Mířkov, když se už v prvních třech minutách dostal do dvougólového vedení. Bukovec stačil utkání dovést k remíze, ale na penalty padl.

V Újezdu zápas s Pocinovicemi odřídil mezinárodní a elitní český rozhodčí Pavel Královec z Domažlic.

Chodská Lhota – Poděvousy 2:0

Poločas: 1:0. Góly: 14. Raiser Lukáš, 57. Schwarz Jan. Rozhodčí: Kuška Karel. ŽK: 1:1. Diváci: 45.

Blížejov – Koloveč B 2:3

Poločas: 1:1. Góly: 39. Vilím Patrik, 87. Kokaisl Stanislav – 8. Danescu Constantin, 66. Danescu Constantin, 90.+1. Homolka Tomáš. Rozhodčí: Zavadil Jan. ŽK: 3:1. ČK: 1:0 (90.+1. Kokaisl Stanislav). Diváci: 82.

Bukovec – Mířkov 3:3, PK 1:4

Poločas: 1:3. Góly: 18. Novák Tibor, 68. Vachtl Petr, 72. Vachtl Petr – 1. Kučera Jiří, 3. Šilhavý Zdeněk, 36. Šilhavý Zdeněk. Rozhodčí: Cihlář František. ŽK: 1:2. Diváci: 50.

Újezd – Pocinovice 1:1, PK 5:3

Poločas: 0:0. Góly: 76. Černý Ondřej – 84. Faul Tomáš. Rozhodčí: Královec Pavel. ŽK: 0:1. Diváci: 35.

Zahořany – Hostouň 1:1, PK 4:2

Poločas: 1:0. Góly: 5. Kellner Jan – 88. Lešek Jiří. Rozhodčí: Budka David. ŽK: 0:3. Diváci: 48.

Tabulka:

1. Koloveč B⋌ 6 6 0 0 0 26: 8 18

2. Chodská Lhota⋌ 6 4 1 1 0 18:11 15

3. Mířkov⋌ 6 3 1 0 2 20:15 11

4. Bukovec⋌ 6 2 0 2 2 11: 8 8

5. Poděvousy⋌ 6 2 1 0 3 11:11 8

6. Újezd⋌ 6 1 2 1 2 8: 9 8

7. Zahořany ⋌6 1 2 1 2 13:19 8

8. Pocinovice ⋌6 2 0 1 3 12:16 7

9. Hostouň⋌ 6 1 1 1 3 13:18 6

10. Blížejov⋌ 6 0 0 1 5 7:23 1

Robert Babor a Ondřej Bušek