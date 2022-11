Derby dvou jediných zástupců Plzeňského kraje v divizní skupině C slibuje bezesporu zajímavou a atraktivní podívanou. Hráčky se navzájem velmi dobře znají a některé z těch, které nyní hájí barvy Klatov, dlouhá léta kopaly právě za Domažlice. V tomto směru bude nedělní duel pikantní také pro klatovskou kapitánku, ostřílenou záložníci a neúnavnou bojovnici Markétu Rajalovou. Ta modrobílý dres Jiskry s pauzami oblékala pět let, ale po založení ženského družstva v Klatovech uvítala hrát za své mateřské město. A kapitánka, jejíž dres zdobí šťastná sedmička, se na vzájemný duel hodně těší.

8. kolo divize žen, skupina C: TJ Jiskra Domažlice - FC Táborsko 1:0 (0:0).Zdroj: Jiří Pojar

„Určitě to bude velmi pikantní utkání a pro mě hodně specifické. Navíc derby týmů ze dvou sousedních okresů, zástupců klubů, dlouholetých fotbalových rivalů. Se svým bývalým klubem nebudu ale bojovat jen já, je tam několik dalších holek, které hrávaly v Domažlicích. My ale rozhodně dáme do nedělní bitvy všechno, nic soupeřkám nedáme zadarmo. Budeme chtít ukázat, že jsme lepší a samozřejmě zvítězit,“ hlásí odhodlaně srdcařka Markéta Rajalová. Ta připouští, že může být vzájemná známost výhodou, ale zároveň podotýká, že tato skutečnost platí i pro stranu soupeřek.

„Myslím si, že to může být výhoda, ale každý zápas je jiný a uběhlo už pár měsíců, za které se určitě spousta holek posunula výkonnostně jinam, takže to, co platilo dříve, už teď platit nemusí. Takže rozhodne spíš to, kdo bude na daný zápas lépe připravený,“ míní sympatická kapitánka klatovského týmu.

Fotbalistky TJ Jiskra Domažlice sehrají v neděli od 10.30 hodin regionální derby v Klatovech. Jedná se o derniéru podzimní části divizní skupiny C.Zdroj: Yvetta Chmelová, Jiří Pojar, Martin Mangl

„Nějaké rady mohu trenérům poskytnout, ale určitě bude důležité se soustředit na svůj výkon a předvést to nejlepší, co v nás je, abychom na konci devadesáti minut byly šťastnějším týmem my, ženy SK Klatovy 1898, a mohly slavit s našimi skvělými diváky,“ dodává devětadvacetiletá fotbalistka.

Jiskra jde do derby v klidu, kouč věří v import bodu(ů)

Atraktivní utkání vyhlíží už také na Chodsku. „Na venkovní zápas s Klatovy se rozhodne těšíme, pro nás to bude první derby od doby, co trénuji ženy a pro některé holky možná první derby vůbec. Děvčata se na zápas obzvlášť těší, protože některé holky z Klatov znají a na hřišti snad nebude jediná hráčka, která by zápas nechtěla vyhrát," tvrdí pro Deník domažlický kouč Tomáš Korelus.

Fotbalistky SK Klatovy 1898.Zdroj: Yvetta Chmelová

„Jsem rád, že k zápasu jdeme s devíti získanými body, protože jsem na úvodu sezony měl strach, abychom nějaký bod vůbec získali, vzhledem k odchodům a zraněním, které jsme před sezonou neustále přičítali," vysvětluje mladý trenér. „Doufám, že dokážeme urvat nějaký bod, nejlépe samozřejmě tři a hlavně si přeji, aby se nikdo nezranil, to je pro nás priorita," doplnil kormidelník Jiskry.

Jiskra je na tom v aktuální tabulce lépe. Jak už zmiňoval samotný kouč, jeho družina získala už devět bodů. Naposledy doma porazila Táborsko těsně 1:0, když jedinou branku utkání vstřelila v 86. minutě Martina Vyskotová.

Klatovské holky mají na svém kontě o dva body méně. V posledních pěti zápasech získaly jediný bod za remízu v Blatné a naposledy vyhrály ve 2. kole doma se Spartakem Kaplice. A o tom ostatně hovořila také Markéta Rajalová.

Ta podotkla, že ona a její celá družina už chce hlavně utnout tuto sérii bez výhry. „Proto všechny zvu na nedělní ženský fotbal na hřiště na Rozvoji a prosím o co největší podporu, abychom konečně ukončily naši sérii porážek a mohli všichni společně slavit vítězství. Přijďte nám fandit, potřebujeme vás,“ láká na nedělní souboj klatovská fotbalistka.

Mimochodem: kromě dobrého fotbalu, piva a klobásky ve vyhlášené místní Hospůdce v Ofsajdu, si mohou návštěvníci pořídit také nástěnný kalendář s krásnými snímky ženského týmu SK Klatovy 1898, které vyráběly samotné hráčky. Zájemci si zajímavý suvenýr velkého formátu A3 mohou zakoupit na nedělním utkání u vstupu za cenu 280 korun za jeden kus.

