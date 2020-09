Vázla koncovka. Přesně tak nazvali trenéři malých fotbalistů TJ Jiskra Domažlice do 10 let počínání svých svěřenců v prvním předkole Ondrášovka Cupu, které se uskutečnilo v Sušici. A asi měli pravdu. Chodové si na turnaji vypracovali velké množství šancí, ale ve finální fázi se trápili. Nakonec obsadili páté místo a cesta celorepublikovým pohárem fotbalových naději pro ně skončila.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Mangl

„Výkonem, kterým jsme se prezentovali jako mužstvo Jiskra Domažlice, se nemáme vůbec za co stydět. První čtyři zápasy jsme makali a tahali za jeden provaz. Bohužel tolik neproměněných a nevyužitých brankových příležitostí velmi zamrzí a ve výsledku se to projevilo. Je to až k nepochopení, kolik gólů jsme nedali. Poslední zápas proti Sušici byl nejtěžší a soupeř patřil jednoznačně k nejlepším. Fotbal se hraje na góly a my to víme. Potrénujeme, zlepšíme rozehrávku a především zakončení,“ uvedli trenéři domažlické přípravky v hodnocení na facebookových stránkách klubu.