Fotbalisté třetiligové Jiskry Domažlice porazili divizní Přeštice 4:0. Přátelský zápas se hrál ve středu v Klenčí pod Čerchovem.

O víkendu fotbalisté Domažlic porazili divizní Mýto 4:0, ve středu zdolali stejným výsledkem Přeštice. | Foto: Jana Moulisová

Trenér Domažlic Pavel Vaigl uvedl, že ve hře mužstva se stále objevují chyby, ale věří, že do startu soutěže se hráči Jiskry zlepší a hru vyladí. "Výsledkově a po fyzické stránce zápas splnil to, co měl," dodal Vaigl.