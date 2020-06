Druhé kolo turnaje okresních mužstev působících v krajských soutěžích Korona 2020 už zúžilo kandidáty na celkové prvenství pouze na dvojici Jiskra Domažlice B a ZD Meclov. Oba celky si v něm totiž připsaly druhé vítězství.

O premiantovi turnaje tak rozhodne jejich vzájemný duel v následujícím kole.

Jiskra Domažlice B – Start Tlumačov 4:0

Správci domažlického fotbalového areálu Ferdinandu Forrovi se po vydatných deštích nakonec podařilo dát trávník na hlavní hrací ploše do takového stavu, aby se na něm oboustranně prestižní utkání mohlo uskutečnit.

Tlumačovským trenérům Čadkovi se Zítou chyběli z různých důvodů Brichcín, Žák, Tomáš Šindelář a Frček. To se projevilo hlavně ve druhém poločase, protože nemohli na rozdíl od početné domažlické lavičky své hráče v úmorném vedru prostřídat.

Naopak domácí trenéři Javorský a Pekhart měli k dispozici téměř kompletní kádr, který příchodem dorostenců čítá už 24 jmen. Chyběli jen Čácha, Hoang, Fořt a lehce zraněný Michal Růžek.

Do zápasu vstoupili lépe hosté a v osmé minutě po rohu zprava hlavou orazítkoval břevno důrazný Radek Šindelář. Tlumačov měl i první střelu nohou, když po přihrávce Leitla na novou akvizici ve žlutém dresu Davida Kobese, který mířil z 18 metrů nad bránu Červeného. Gólman Benfiky si pak poradil se střelou Leitla k levé tyči a první ohrožení hostující branky se zrodilo až ve 25. minutě sólovým únikem Lucáka. Nestárnoucí Pejsar v tlumačovské svatyni však jeho pokus nohama vyrazil.

Ve 28. minutě našel v exkolovečské spolupráci Lucák Kadlece, ale ten jen trefil padajicího Pejsara. Stejnému hráči deset minut před přestávkou doslova ´namazal´ Pfeifer a jeho skákavá střela z dvaceti metrů orazítkovala tyč Pejsarovy branky. Odražený míč pak dobíhající Vogeltanz ani nadvakrát nepropasíroval přes výtečného Pejsara a v druhém případě bránícího Hamora do sítě.

Domažličané se však mohli radovat z gólu už tři minuty nato. Míč po centru Vojtka do šestnáctky odhlavičkoval Minařík přímo na nohu nabíhajícího Vojtěcha Černého, který parádní střelou z 25 metrů odrazem od břevna do sítě poslal domácí tým do vedení.

Žlutozelení hosté mohli vyrovnat ve 41. minutě. Wolf vysunul Hamora, a ten sice přeloboval vybíhajícího Červeného, ale míč poslal vedle jeho branky. Skóre se do poločasu nezměnilo ani po nepřesné hlavičce Peroutky.

Do druhé půle Jiskra prostřídala. A hned také udeřila.

Nový hráč na place Bláha našel Lucáka, který si vychutnal padajícího Hamora a pod brankářem Toušem, jenž nahradil v brance Startu Pejsara, dal ve 46. minutě na 2:0.

Třetí gól přišel po dalších šesti minutách. Peroutka vyslal opět Lucáka, který udělal kličku vybíhajícímu Toušovi a zasunul balon do prázdné brány.

Štěstí však stálo při Brataničovi v bráně Benfiky, když hosté obléhání domácího vápna zakončili tvrdou ránou Minaříka do břevna.

Posledním pokusem hostů o korekci stavu byla slabá střela Wolfa a závěrečných dvacet minut už patřilo výhradně Domažličanům.

Kalný, Souček ani Karas ještě gólově neuspěli, ale v 83. minutě fauloval ve vápně Radek Šindelář Součka, míč si na bílý puntík postavil nezvykle v záloze hrající Kalný a nezaváhal. Touš mu sice směr střely vystihl, ale ke své levé tyči už nedosáhl – 4:0.

Jiskra Domažlice B: Červený (46. Bratanič)- Kubr, Vojtko, Hojda, Lešek – Kadlec, V. Černý, R. Čadek, Bozděch – Lucák, Vogeltanz. Do druhého poločasu střídali: Bláha, Peroutka, T. Korelus, D. Soupír, Souček, Karas a Kalný.

Start Tlumačov: Pejsar (46. Touš) – R. Šindelář, J. Korelus, Malík, Minařík - Leitl, Hamor, Copák, D. Kobes, Wolf, Pfeifer. Střídali: Džugan, Hruška, Rottenborn, Lokvenc, Svoboda.

Rozhodčí: Kastl – Hálek, Mifková.

Start Bělá nad Radbuzou – ZD Meclov 3:7

Góly hostů Havlíček 5, Mareš 2.

Tabulka:

1. Domažlice B⋌ 2 2 0 0 0 7: 0 6

2. Meclov⋌ 2 2 0 0 0 11: 5 6

3. Tlumačov⋌ 2 0 0 0 2 2: 8 0

4. Bělá nad Radbuzou⋌ 2 0 0 0 2 3:10 0

V posledním třetím kole se Benfika představí v sobotu 20. června od 17 hodin v Třebnicích proti Meclovu, se kterým si to rozdá o vítězství v turnaji a o to, zda potentní meclovští střelci dokáží překonat zatím neinkasující domažlickou obranu.

O třetí místo budou bojovat již o dvě hodiny dříve v Bělé nad Radbuzou domácí fotbalisté proti rovněž bezbodovému Tlumačovu.

Ohlasy:

Jiskra Domažlice B:

Milan Lucák, záložník ,,Do zápasu jsme šli s cílem vyhrát, i když derby jsou nevyzpytatelná a všichni víme, že Tlumačov hraje důrazný fotbal s hodně osobními souboji. Soupeř měl v první půli jednu šanci, když sel Leitl sám ze strany. My jsme měli šancí více, ať už jsem to byl já, Kadlec nebo Vogeltanz. Nakonec jsme se dostali do vedení krásným gólem Černého. Druhou půli jsme prostřídali, šli do hry mladší kluci, dali jsme dva rychlé góly, což pomohlo, protože jsme vedli 3:0 a soupeř potom odpadl. My jsme ho do konce zápasu už přehrávali. Můj první gól byl po centru Bláhy, kdy jsem soupeři zasekl a dával levačkou k tyči a druhý mě vyslal Pery, udělal jsem kliku gólmanovi a dal do prázdné branky“.

Miroslav Hojda, obránce ,,Od soupeře jsme očekávali jednoduchý fotbal plný soubojů a v trénincích jsme se i na to připravovali. Od začátku jsme drželi míč a Tlumačov hrozil z brejků po dlouhých nákopech. První poločas byl nahoru dolů a o gólové šance nebyla nouze. Po jedné padla branka, kdy Vojta Černý parádní střelou vymetl šibenici. Do druhého poločasu jsme vlítli a po půl minutě jsme se radovali z gólu. Do konce zápasu jsme přidali ještě dva a můžeme tak slavit další výhru.“

Start Tlumačov:

Radek Šindelář, obránce ,,Zápas nemůžeme hodnotit pozitivně. Sice máme stále zraněné hráče a někteří hráli i se zdravotním limitem, ale naše hra nepůsobila tak kompaktně, jak jsme zvyklí. Máme všichni na čem pracovat, aby příští vzájemné derby už o mistrovské body bylo zase soubojem dvou různých stylů hry, kdy vždy rozhodovaly drobnosti a detaily a diváci aby byli spokojenější. Vyzdvihnout můžeme pouze dnešní super výkon nestárnoucího Petra Pejsara v naší brance v první půli“.

Martin Wolf, útočník ,,Myslím, že v prvním poločase to bylo dost vyrovnané se šancemi na obou stranách. Možná Jiskra držela víc balon, ale šance jsme měli i my a musíme je proměňovat. Koubič (Pejsar – pozn. aut) v bráně nás dost podržel a jen na jednu střelu nedosáhl, což mu vůbec nemůžeme vyčítat, protože to malej Černoch trefil moc hezky. Hned ze začátku druhého poločasu jsme dostali gól, a to nás asi skolilo. Od té doby byla jiskra lepší. Sice jsme si ještě nějaké šance vytvořili, ale štěstí v zakončení jsme neměli. Já měl dát aspoň dva góly, ale nevyšlo to. Musíme potrénovat, je na nás vidět výpadek. Jsem si stoprocentně jistý, že na sezonu budeme už v plné kondici a rozjedeme náš válec!“

Autor: Jiří Pojar, Robert Babor