Vítěz se může těšit na odměnu a hlavně získá titul a novinovou plaketu. Být nejpopulárnějším fotbalistou okresu, to je přece obrovské lákadlo.

Samotná soutěž se na webu Domažlického deníku rozjela formou ankety 30. března a potrvá přesně měsíc. Hlasování bude ukončeno 30. dubna.

O titul zápolí jedenáct aktivních borců z výkonnostního fotbalu. Základní výběr deseti jmen provedli reportéři Deníku na základě konzultací s lokálními funkcionáři, zbývajícího hráče v uplynulých dnech nominovali čtenáři. V případě domažlického okresu opět redaktoři, neboť žádný hráč nominaci nedostal.

Start hlasování: 30. března 2021 00:01. Konec hlasování: 30. dubna 2021 23:59. Ceny pro vítěze: titul Nejpopulárnější fotbalista okresu, unikátní novinová plaketa od Deníku a volná sázenka na 1000 korun od Fortuny.

Kdo usiluje o vaše hlasy?

Petr Došlý (Jiskra Domažlice): Třicetiletý kanonýr, aktuálně na čele tabulky střelců třetí ligy, který na našem okrese zažil před deseti lety i ´zlatou klubovou éru´ Slavoje Koloveč.

Petr Mužík (Jiskra Domažlice): Čtyřiatřicetiletý kapitán a na hřišti ´mozek´ Chodů v ČFL se skvělým zahráváním standardních situací, přehledem ve hře.

Egon Vůch (Jiskra Domažlice): Třicetiletý bouřlivák na trávníku i v civilním životě, rebel s tuzemskou i zahraniční prvoligovou minulostí, který v každém zápase fanoušky baví.

Jan Havlíček (ZD Meclov): Čerstvě třicetiletý odchovanec Horšovského Týna se vrátil po úspěšných letech v Německu a v barvách Meclova teď vládne střelcům krajského přeboru.

Pavel Trhlík (TJ Holýšov): ´Nesmrtelný´ Pedro, třiačtyřicetiletý pilíř zadních řad, jenž za téměř třicet let mezi dospělými nosil dres pouze dvou týmů – Staňkova a Holýšova.

Václav Šperl (TJ Holýšov): Pětatřicetiletý nositel slavného střeleckého jména je dravý fotbalový hroťák s osmi góly na aktuálně druhé příčce kanonýrů krajského přeboru.

Radek Šindelář (Start Tlumačov): Devětatřicetiletý obránce má na kontě jak nedávný postup áčka Tlumačova do krajského přeboru, tak i jako kouč cestu dorostu Domažlic do divize.

Pavel Gust (FK Staňkov): Jako pravý vůdce stál osmatřicetiletý stoper v čele staňkovské vítězné jízdy oblastními soutěžemi, které vrátily klub mezi krajskou fotbalovou elitu.

Pavel Jarina (Start Bělá n.R.): Šestadvacetiletý kanonýr s přezdívkou Jerry gólově táhne nedávného nováčka I.A třídy do horních pater tabulky a vede i tabulku střelců soutěže.

Miloslav Duchoň (Slavoj Koloveč): Věrnost až za hrob ctí čtyřicetiletý univerzál, který v dresu Slavoje prošel během patnácti let všechny soutěže od okresního přeboru až po divizi.

Lukáš Brych (Jiskra Domažlice): Brankářská opora mezi tyčemi třetiligových Domažlic má ve svých sedmadvaceti letech už za sebou angažmá i ve Viktorii Plzeň či druholigovém Třinci a Táborsku.