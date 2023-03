Vedli 2:0 nad favoritem zápasu, ale po změně stran fotbalisté Startu Tlumačov inkasovali dva góly. Zápas 18. kola krajského přeboru mezi Tlumačovem a Nýrskem skončil 2:2. Start je čtrnáctý, Nýrsko čtvrté.

18. kolo KP: Start Tlumačov (zelenožlutí) - Okula Nýrsko 2:2, 19. března 2023. | Foto: Jiří Pojar

"Před zápasem bych s remízou byl asi spokojený, protože Nýrsko je v popředí tabulky. Pár lidí nám chybělo včetně Volfa a Džugana. Po průběhu utkání jsem trochu zklamaný, protože si myslím, že jsme měli získat tři body. Po první půli jsme vedli 2:0 a k tomu neproměnili další šance. Soupeř neměl prakticky nic," okomentoval zápas trenér Tlumačova Pavel Čadek.

Proč se vám nepodařilo udržet vedení 2:0?

Začátek druhého poločasu byl z naší strany hrozný. Nedovedu si vysvětlit proč. Zalezli jsme, přestali jsme hrát aktivně a Nýrsko zaslouženě vyrovnalo. Začali jsme hrát až po vyrovnání na 2:2, ale ze dvou nebo tří šancí se nám nepodařilo vstřelit vítězný gól. Remíza je asi zasloužená. My jsme byli lepší první poločas, Nýrsko ten druhý.

Martin Schneider vstřelil dva góly a dostal se do nominace hráč 18. kola. Byl jste spokojený s jeho výkonem?

Ano. Jako obránce dal dva góly, jeden z dorážky, kdy se nacpal před bránu, takže měl být tam, kde byl. Druhý gól dal po střele z dálky My hrajeme kolektivní fotbal, nesázíme na individuality. Martin hrál dobře, odehrál pěkný zápas, ale to i ostatní kluci, kteří se dostávali do šancí. Byl jsem s ním spokojený, jako s celým týmem v prvním poločase.

I když do konce soutěže zbývá ještě dost zápasů, přemýšlíte o tom, že vám ztráta dvou bodů může v konečném účtování chybět?

Samozřejmě. Může se stát, že kdybychom měli o ty dva body více, tak se vyhneme sestupu nebo baráži. Uvidíme po třiceti kolech.

O víkendu vás čeká zápas na hřišti prvního Tachova. S jakými ambicemi tam pojedete?

Jedině překvapit, pokud nám všechno sedne. Jsem objektivní, takže říkám, že budeme mít hrozně těžké, abychom se vyrovnali kvalitě Tachova. V kádru má ostřílené fotbalisty ze třetí ligy a divize, takže kvalita na straně Tachova. My bereme kluky z dorostu a z I. B třídy, ale Tachov ze třetí ligy nebo z divize. Zázemí Tachova je jinde než to naše. My jsme šťastní za tréninkový plácek 30 krát 50 metrů. Tachov má umělku, náhradní a hlavní hřiště a může trénovat na kvalitních terénech celý rok. Ty podmínky se s námi nedají srovnávat.

