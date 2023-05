V 67. minutě za stavu přitom Tlumačov přišel o vyloučeného Lukáše Svobody a proti hostům se kopala penalta. Tu domácí kopli vedle. "První, co mě při udělení červené karty napadlo, bylo, abych chytl penaltu. Pak abychom uhráli výsledek 1:1, protože druhá branka by nás složila a to už by bylo pro Petřínské jednodušší," popsal Ondřej Pomothy.