O uplynulém víkendu Donate vstřelil dva góly, Baník poprvé v sezoně zvítězil, když soupeře ze Staňkova v domácím souboji 8. kola krajské elity porazil vysoko 7:3. Mladý fotbalista se díky svému počinu dostal do nominace v anketě Deníku o nejlepšího hráče kola, a byť proti sobě měl třeba šutéra Martina Švehlu ze Lhoty, jenž vstřelil hattrick při vítězství nad Zručí (5:0), čtenáři zvolili nejlepším hráčem osmého pokračování přeboru kraje právě fotbalistu Baníku.

Fotbalisté TJ Baník Stříbro (na archivním snímku hráči v zelených dresech ze zápasu v Tachově) vyhráli o víkendu nad Staňkovem 7:3.Zdroj: FK Tachov (Jan Vydra)

Donate dostal od čtenářů, fanoušků, spoluhráčů či kamarádů celkem 1218 hlasů, o 388 více než druhý Martin Švehla. Mimochodem: vždycky platilo, že pokud se v nominaci objevil fotbalista Lhoty, anketu vyhrál. Tuto sérii ovšem teď přerušil právě stříbrský klenot. „Nebudu lhát, o nominaci jsem věděl a upřímně jsem byl velice překvapený. A co se týče samotného vítězství? To mě zaskočilo snad ještě více, ale měl jsem z toho samozřejmě obrovskou radost. Také jsem díky nominaci v této anketě zjistil, jak velkou podporu mám ve svém okolí a chtěl bych za to všem moc poděkovat,“ vyznal se fotbalista Stříbra.

První branku vstřelil borec, který se narodil v roce 2006 a byl druhým nejmladším hráčem celého střetnutí (mladší byl - o čtyři měsíce - pouze jeho spoluhráč Martin Vyšín), těsně před poločasovým odchodem do šaten, druhý zásah si připsal po obrátce, konkrétně v 81. minutě.

Fotbalisté TJ Baník Stříbro (na archivním snímku hráči v zelených dresech).Zdroj: FK Tachov (Jan Vydra)

„Při prvním gólu jsem byl skoro sám ve vápně, dostal jsem míč od spoluhráče a následné zakončení bylo tím pádem poměrně jednoduché. A druhá branka? Nejprve jsem pomohl připravit průnikovou přihrávku na kraj, ze kterého jsem dostal balon zpět na úroveň penalty. První střelecký pokus mi gólman ještě chytil, ale míč se ke mně odrazil a já ho poslal levou nohou do sítě,“ popisoval talent oba své zásahy do sítě trápícího se Staňkova.

Ty byly vůbec jeho premiérové v dresu áčka Baníku. „Jsem určitě rád, že jsem dal své první góly. Spoluhráči mě po zápase samozřejmě pochválili a do kasy budu muset také nejspíš něco přispět,“ vykládá, ale mnohem více si považuje vítězství, které bylo pro jednoho ze dvou zástupců tachovského okresu v krajském přeboru vůbec první v letošní - probíhající - sezoně.

Fotbalista Dominik Donate, nejlepší hráč 8. kola elity kraje.Zdroj: archiv hráče

„Pro tým byla tato výhra extrémně důležitá. Hodí se nám každý bod a doufáme, že takhle budeme pokračovat i v následujících zápasech,“ přeje si fotbalista Donate. „Celý tým hrál dobře, konečně jsme využívali šance, které jsme si vytvořili. Ve druhé půlce jsme sice chybovali o malinko více, ale k výhře jsme se stejně dopracovali,“ dodal ještě k zápasu.

Pro Dominika Donateho je skok do dospělého fotbalu náročnou zkouškou, kterou ale zvládá poměrně dobře. „Oproti fotbalu v mládežnických kategoriích je to veliký rozdíl, hlavně v tělesné zdatnosti hráčů. Celkově je dospělý fotbal pro mladší kluky, jako jsem já, náročnější,“ přemítá sympatický teenager, zvolený fotbalovými fanoušky nejlepším hráčem 8. kola krajského přeboru.

S každým zápasem ale sbírá zkušenosti, které jsou k nezaplacení. A další může šestnáctiletý štírek nasbírat už v sobotu, kdy Baník čeká utkání 9. kola na půdě Slavoje Mýto. „Nikdo nečeká nic lehkého, ale budeme v Mýtě bojovat o výhru, jako minule proti Staňkovu. Snad to vyjde,“ doufá Donate.

