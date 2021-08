A to nemluvil jen o počtu přátelských soubojů. „Slabá účast na trénincích i morálka hráčů,“ uvedl. I proto před startem přeboru neměl žádná očekávání. Jeho hlavním cílem bylo hrát tak, aby to mužstvo hlavně bavilo.

Tlumačov jede na vítězné vlně.Zdroj: Jiří Pojar

Jenže po třech odehraných kolech má vesnický klub z Domažlicka na svém kontě samé výhry a plný počet devíti bodů. „Řekl bych, že nás nakopla úvodní výhra se Lhotou, která má velmi silné mužstvo,“ míní Čadek. „Kdyby mi před sezonou někdo řekl, že po třech kolech budeme stoprocentní, nevěřil bych tomu, ale bral bych to samozřejmě všemi deseti,“ svěřil se kouč Startu.

Po Lhotě, kterou jeho družstvo porazilo 2:1, Tlumačov zdolal i plzeňský Rapid (2:0), a teď o víkendu také Nepomuk, který z Chodska odjel s porážkou 1:4. „Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale tak snadné to nebylo. My v zápase měli poměrně dost šancí, ale i Nepomuk hrozil,“ hodnotil Pavel Čadek boj s Nepomukem. „Klíčové bylo, že jsme dali v prvním poločase tři branky a hráli zodpovědně z obrany. Čisté konto jsme drželi až do nějaké sedmdesáté minuty,“ pokračoval zkušený trenér Startu.

Po třech zápasech na domácím hřišti jedou Tlumačovští už ve středu poprvé ven. Konkrétně do Nýrska, kde se s tamní Okulou střetnou v rámci předehrávky 15. kola. „Čeká nás velmi těžké utkání. Nýrsko patří k tomu lepšímu, co soutěž nabízí. Soupeř hraje dost kombinačně, ale i my budeme chtít hrát fotbal,“ slibuje Čadek, jenž bude rád za jakýkoliv bodový zisk.

„Říká se, že doma se musí vyhrávat a každý bod z venku je bonusem. Takhle to bereme i my. Domácí duely jsme zvládli a teď budeme chtít z Nýrska také něco přivézt,“ má jasno Pavel Čadek, lodivod Tlumačova.