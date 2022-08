Opřel jste se do balonu a napálil ho nekompromisně branky. Mířil jste nějak speciálně, nebo byl cíl trefit bránu?

Střílel jsem slabší levou nohou celkem z úhlu. Snažil jsem se dát co největší ránu někam na zadní tyč, zapadlo to tam parádně.

Zbylé dva zápasy jste prohráli vysoko 0:4. Čím to je, že zatím u soupeřů výrazně zaostáváte?

Zatím je to od nás strašně malátný, nebojujeme. Soupeři stačí v podstatě jenom důraz a běhání, aby nás přehrál. Jestli tohle nezměníme, nebudeme schopní porážet nikoho ani v B třídě.

U vás v týmu jste branný jako ceněný univerzál. Jak vnímáte tuto roli a na jakém postu se cítíš nejlépe?

To slyším poprvé že jsem takhle braný (smích). Asi je mi jedno, jestli nastoupím na beku, stoperovi nebo defenzivním středu. Většinou mi to nejde všude stejně (smích). Naštěstí jsme s trenérem domluvení, že dokud mu budu vyprávět vtipy, v základu mě prý udrží.

Jako pokladník asi už sám víte, kolik vás bude rozhovor a vše okolo stát. Máte to už spočítáno?

S hlubokým zármutkem a trhlinou v srdci a peněžence musím oznámit, že mi tyhle srandy na Fotbalunas a v Deníku budou stát 1600 Kč. Naštěstí se teď šušká, že se okolo Lhoty motají nějací šejci, tak to za mě doufám když tak zatáhnou.

Není šance, že byste se z toho nějak vykroutil, když máte na starosti klubovou kasu. Nebo si vás spoluhráči o to více pohlídají?

To je bez šance. Jakmile jde o peníze a škození, jsou všichni v kabině pozorní, takže se tomu nevyhnu. O to lepší je ale vždy dokopná, jak už se několikrát zmiňovalo. Díky sazebníku můžeme vždycky dokopný dělat na Ibize. Akorát se pak už není kam vracet, protože abyste ty pokuty zaplatil, musíte prodat byt.

Kdo u vás v týmu platí k nejčastějším platičům? A za jaké prohřešky?

Každý je specialista na něco jiného. Ale obecně asi Křižák (David Křížek). Za historii klubu ještě nepřišel včas na trénink. Občas na zápas netrefí hřiště, na kterém se hraje, někdy také splete okres. V překonávání sítě za brankou je taky dobrý. V tomto ohledu je to takový univerzál.

Prozradil byste nějakou specialitu, kterou máte v sazebníku?

Dříve tam nějaké speciality byly, ale momentálně už náš sazebník asi nic takového neobsahuje. Maximálně pokud se vám nějaká pokuta nezdá, můžete jí za 500 Kč nechat prošetřit u komise a pokladníků. Díky tomu jsou zatím pokuty bez reklamací (úsměv).

V týmu máte od doby, co jste nastupoval v záloze, také přezdívku Přemysl. Jak vznikla a jak jste ji přijal?

To vzniklo v zimní přípravě dva roky zpátky. Spletl jsem si pomezního s hráčem a poslal mu parádní finálovku. Úplně to sním zamávalo, teda on zamával, aut pro soupeře. Přijal jsem to z legrace, ale postupem času už přezdívka nějak vyšuměla. Tak snad jste ji připomněl (smích).

V kabině se proslýchá, že jste prý lepší kytarista než fotbalista. Je tomu opravdu tak?

Ono když jste takový fotbalista jako já, není těžké být v něčem lepší (smích). Nezbývá než souhlasit.

Jaké písničky nejraději hrajete?

Oblíbených věci mám spoustu. Ale nejvíce asi ty, co hrajeme s kapelou Tres Akordes, kterou máme se spoluhráčem z týmu Kubou Kohoutem a naším frontmanem Wajfim. Takže takový folkový věci nejčastěji. Přijďte si nás poslechnout a uvidíte, teda uslyšíte.

Zároveň máte také dle mých informací problémy s autoritou u trenérů. Co je na tom pravdy?

To nevím, od koho jste slyšel. Nemyslím si, že bych měl problémy s autoritou. Občas se stane, že se snažím trenérovi vysvětlit geniální myšlenku, kterou měla moje negeniální zpackaná realizace. Vždy mě ale utne hned v začátku.

