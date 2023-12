Co uděláte ve funkci jako první…

Posílení kádru nemám na starosti pouze já, o tom rozhoduje celý výbor. Komunikujeme s trenéry, kterým se pokoušíme někoho sehnat. Trenérem zůstává Tomáš Doležal, jeho asistentem Petr Vacík. Petr je bývalý brankář, chytali jsme spolu. Chceme vychovávat mládež, v níž jsme dobří. Bez mládeže to dnes nejde.

Zachováte B tým?

Ano. Béčko by chtělo postoupit a my jsme pro, aby náhradníci z áčka měli zápasové vytížení. To se týká i šikovných dorostenců, aby si v béčku oťukali dospělý fotbal a byli připravení pro áčko. Pokud bude hrát béčko vyšší soutěž, tak to bude jedině lepší.

Odejdou někteří hráči?

Jistotu nemáme u dvou hráčů.

Jaký budete mít vztah s bývalými spoluhráči jako jejich nadřízený?

Ještě na podzim jsem chytal pár zápasů, ale v roli podřízený/nadřízený jsme trochu už byli, protože jsem vedl brankářské tréninky. Navíc minulou sezonu jsem musel odkoučovat jeden dva zápasy, protože třeba nemohli trenéři. Kluci to vzali a poslouchali, ale mně se nelíbí dělat jim trenéra, když jsem s nimi hrál.

