„Bylo to fajn. Myslím, že to splnilo účel, pěkně jsme si zahráli,“ pochvaloval si Marek Bakoš. O velikonoční neděli nastoupil za FC Křimice v I. A třídě proti Žákavě (6:0) a čtyři minuty před koncem dával pátý gól svého celku. Dvakrát se trefil Pavel Fořt.

„Příjemně mě překvapila kvalita i to, že oba celky chtěly hrát fotbal. Nebyla to žádná bouchaná,“ pochválil spoluhráče i soupeře slovenský forvard, který bydlí na plzeňském Sylvánu a z domova to má do Křimic jen pár minut. „Za pět minut jsem na hřišti, i to hrálo důležitou roli,“ usmál se fotbalista, který zanedlouho oslaví 40. narozeniny.

Poslední zápas jste sehrál v první lize za plzeňskou Viktorii, když 26. května 2019 nastoupil na posledních 24 minut za Jeana-Davida Beauguela při remíze 1:1 doma s ostravským Baníkem. Neměl jste potom nikdy nutkání zkusit si nějakou nižší soutěž?

Nene. Mně se do toho zpočátku nechtělo ani teď, protože jsem se obával zranění. Přece jen herní pauza byla dlouhá. I když mě Křimice na konci března zaregistrovaly, nepočítal jsem, že půjdu hne do příštího zápasu. Seběhlo se to rychle, ani neumím přesně definovat, čím se to zlomilo.

Stihl jste v Křimicích vůbec nějaký trénink?

Jojo, jeden jsem absolvoval. Ale já si občas zahraju i s klukama ve Viktorce, takže s kondicí nebyl problém, i když jsem soutěžní zápas dlouho nehrál.

Pomohlo i to, že jste znal spoustu spoluhráčů?No spoustu… Znám trenéra, šel se mnou Pavel Horváth a hraje tam Pavel Fořt. Některé kluky jsem viděl poprvé na tom tréninku. Ale sedli jsme si, solidně jsme si zahráli. I když to skončilo 6:0, tak i soupeř měl kvalitu.

Cítil jste respekt? Ať už od soupeřů nebo spoluhráčů.

Stihli jsme se na hřišti i pobavit, zasmáli jsme se. Žádný přehnaný respekt jsem z jejich strany necítil, byli korektní. Ale věřím, že to pro všechny kluky byl zvláštní zážitek, zahrát si s fotbalisty, kteří kopali v nejvyšší soutěži.

Vy jste se zapsal i mezi střelce. Jsou pocity z gólu v I. A třídě stejné jako v lize?

(usměje se) Já jsem vždycky rád dával góly, takže mě i tenhle potěšil. Ale nad druhou stranu tam bylo i něco, co se mi nepovedlo.

Povídejte…

Chtěl jsem připravit Pavlu Fořtovi ještě jednu branku, aby dal hattrick, ale to se bohužel nepodařilo. Ale jinak to byla příjemná velikonoční neděle, dal jsem gól, vysoko jsme vyhráli, proběhli jsme se. Paráda, jsem spokojený.

Plánujete si to zopakovat?Uvidíme, nechci předbíhat. Stoprocentní nasazení věnuji práci asistenta ve Viktorce, kde mám svoje úkoly. Fotbal za Křimice je relax, zábava, příležitost vyčistit si hlavu. Nechal bych tomu volný průběh, jestli znovu půjdu hrát hned příští zápas, za měsíc nebo za půl roku.