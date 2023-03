O kolik korun vás zkásnou?

To ještě nevím, ale určitě to nebude malá částka.

Dělalo si mužstvo z vás srandu kvůli nominaci na hráče kola?

Jasně že neustále rejpali (smích). Všichni hlasovali včetně jejich kolegů v práci. Kolovalo to i v soukromých skupinách na sociálních sítích. Kluci šli tvrdě za tím, abych vyhrál.

Je to pro vás závazek, abyste navázal na výkon v Radnicích i v dalších kolech?

Určitě bych já osobně i jako tým pokračovali ve výkonech jako na podzim.

Hrajete defenzivního záložníka, takže od vás se góly moc nečekají, že?

Úplně asi nečekají, ale jednou za čas bych mě dát gól. Chodím na standardky, hlavičkové souboje, takže někdy by mně to tam padnout mělo.

O víkendu čeká Tachov derby ve Stříbře, kde jste hrál šest let. Co od zápasu čekáte a stále ho považujete za speciální utkání?

Určitě je to stále speciální zápas, protože tam mám spoustu kamarádů, jsou tam super lidi. Nečeká nás jednoduchý zápas, protože Stříbro hraje doma na malé umělce. Baník má mladý tým, který není tolik zkušený, ale hraje agresivně a jsou to šikovní kluci.

