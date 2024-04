Dynamo Horšovský Týn nahání ze třetího místa fotbalové I. A třídy Křimice a Koloveč. Bodové rozdíly mezi Týnem a jmenovanými celky se po 24. kole nepohnuly, protože všechny týmy vyhrály. Horšovský Týn zvítězil v Tlučné po dvou brankách Dibrivného a jedné Čižikova a Radošického 4:1.

I. A třída, 24. kolo: Tlučná - Horšovský Týn, 27. dubna 2024. | Video: Martin Švec

"Spokojenost s výkonem rozhodně nebyla, protože jsme odehráli nejhorší zápas v sezoně. Vůbec jsme se nedostali do zápasu, neběhali jsme, neproměnili větší množství šancí v první půli, natrápili jsme se na vstřelení gólu," hodnotil zápas trenér Horšovského Týna Václav Kopejtko.

Třetí Horšovský Týn ztrácí na druhé Křimice dva body a na první Koloveč čtyři, ale ta má zápas k dobru. Do krajského přeboru pravděpodobně postoupí první dva týmy. Třetí a čtvrtý v tabulce I. A třídy ovšem letos nemohou spoléhat na případný postup výš přes baráž. "Ty jsou zrušené. Vzhledem k tomu, že všechny tři týmy mezi sebou ještě hrajou, tak se může stát cokoliv. Proto určitě věříme v postup," řekl Kopejtko.

FOTO, VIDEO: Porazil nás Kropáček, ví hrající trenér Tlumačova Tomáš Korelus

"Ale výkon v dalších zápasech jako v Tlučné by na postup do krajského přeboru nestačil. Pokud budeme takhle hrát v utkáních, které nás čekají s nejsilnějšími týmy, tak to na postup určitě stačit nebude," dodal kouč Dynama.