Po středeční porážce Horšovského Týna v dohrávce fotbalové I. A třídy na hřišti Kralovic bylo jasné, že kolo před koncem soutěže udrží druhé místo v tabulce a tím pádem si zajistí postup do krajského přeboru Slavoj Koloveč. Víkendový zápas Slavoje na hřišti posledního Staňkova (7:2) byl jen formalitou s vítěznou tečkou. Koloveč ukončila sezonu se čtyřbodovým náskokem na Horšovský Týn, ale s pětibodovou ztrátou na první Křimice.

Tým Slavoje Koloveč. | Foto: Zdroj: FB Slavoj Koloveč - fotbal

"Ve středu to ze mě spadlo," přiznal trenér Slavoje Koloveč Martin Steinbrücker v rozhovoru na klubovém Facebooku.

Fotbalová Koloveč zažívá třetí postup v řadě - z II. třídy až do krajského přeboru. Hráči a realizační tým měli trička s nápisem 3. postup v řadě, logo a název klubu.

"Když jsem přišel do Kolovče, dal jsem si cíl postoupit do krajského přeboru. Mančaft má před sebou budoucnost, protože je v něm spoustu mladých hráčů. Chci poděkovat klukům, kteří se mnou začali ve druhé třídě, protože bez nich by to taky nešlo. Zažil jsem tady úžasné tři roky, protože během té doby jsme prohráli asi jen sedm zápasů," řekl Steinbrücker.

V I. A třídě fotbalisté Slavoje sice skončili druzí, ale vyhráli Pohár krajského fotbalového svazu. "Což je další velké plus sezony, protože vyhrát pohár a být druzí v soutěži a postoupit do kraje je super. Na první místo jsme asi neměli, protože během sezony se nám sešlo hodně zraněných hráčů. Křimice měly kádr hodně kvalitní a jsou jinde i rozpočtově. To samé Horšovský Týn a Chlumčany. Takže jsem na kluky hrdý, i když to nebylo bez ztráty kytičky," uvedl trenér Slavoje Koloveč.

Steinbrücker věří, že tým bude hrát v krajském přeboru důstojnou roli. "Zabydlíme se tam a budeme hrát dobrý fotbal, aby na nás chodili lidi jako teď. Fanouškům bych chtěl poděkovat, protože máme nejlepší fanoušky v I. A třídě. Budeme chtít doplnit kádr o pár hráčů, ale aby zůstal základ z Kolovče nebo blízkého okolí. Věřím, že se mančaft bude dál zlepšovat, protože v něm vidím obrovský potenciál," dodal Martin Steinbrücker.

