Zvláštní chování předvedl vedoucí mužstva Sokol Mrákov Milan Hruška v utkání 23. kola fotbalové I. B třídy skupiny A proti Slavoji Koloveč B. Před utkáním nepozdravil rozhodčí a při odchodu ze hřiště jim sprostě vynadal. Hlavní sudí byla Hedvika Mifková, jejími asistenty Filip Muknšnábl a Zuzana Špindlerová.

Fotbalový míč - ilustrační foto. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Hruška dostal od Disciplinární komise Plzeňského kraje pokutu dva tisíce korun a zákaz činnosti do 10. června 2024.

"Kritika rozhodčích v přerušené hře při odchodu z hrací plochy s hanlivým a urážejícím výrazem "Vy jste ale komedianti, vy jste hovada, akorát to kurvíte." To dokreslilo situaci před utkáním, kdy vedoucí družstva nebyl schopen ani pozdravu, a ani následně nedorazil do kabiny rozhodčích s vybavením," píše se v zápisu disciplinárky.

Mrákov remizoval s béčkem Kolovče 0:0. Utkání nedohrál mrákovský Vojtěch Rada, který viděl první žlutou kartu v 61. minutě a o čtvrt hodiny později dostal červenou kartu po druhé žluté.

