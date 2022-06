"Bylo důležité, že jsme nad Nepomukem vyhráli, protože Bolevec bodoval s Holýšovem. Hodně mě mrzí, že jsme na jaře nebodovali, protože jsme na to měli. Nekvalita v koncovce nás stála body," vysvětlil kouč Staňkova Milan Kucharič ml.

Domácí Staňkov bylo podle jeho slov od začátku zápasu proti Nepomuku lepší. "Asi jsme více chtěli vyhrát než Nepomuk. Vytvořili jsme si spoustu šancí, ale opět jsme je neproměňovali. Nepomuk vstřelil gól ze své první šance, protože má střelce, kterým je Knapp. Ten dává hodně gólů. Když se dostane do šance, tak ji většinou promění. Na konci poločasu jsme vyrovnali. Ve druhé půli jsme otevřeli hru a soupeř si vytvořil šance z protiútoků. Hráli jsme více dopředu, což bylo riziko. Deset minut před koncem zápasu jsme proměnili jednu z asi pětí šancí druhého poločasu. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Hráli jsme vcelku dobře, ale samozřejmě vždy to jde lépe, ale trápí nás koncovka," uvedl Kucharič.

Staňkov hraje o udržení krajského přeboru.Zdroj: Foto/zdroj: www.fotbalovakronika.cz/fkstankov0.webnode.cz

V neděli hraje Staňkov okresní derby v Holýšově, za týden má doma Stříbro a končí v Chotíkově. "Potřebujeme vyhrát dva nejbližší zápasy. Pokud je vyhrajeme, budeme v baráži. Stříbro je velmi dobrý soupeř. Holýšov má teď problémy, ale je to derby. Oba zápasy jsou otevřené a budeme je chtít vyhrát," řekl trenér Staňkova.

Na otázku, jaká je motivace mužstva vyhnout se sestupu, a jestli hráči nejsou psychicky takzvaně pod dekou, odpověděl takto: "Popravdě se mi na toto hodně těžko odpovídá. Ve Staňkově je takové období, kdy se dějou věci, ze kterých je mně trochu špatně a jsem z toho smutný. Ale nechci to dál rozebírat. Nejsem úplně přesvědčený, co vlastně chceme. Samozřejmě doufám, že se o baráž popereme, a věřím, že máme motivaci. Soupeři, kteří hrozí v baráži, jsou hodně silní. Především Žákava, ale i Kralovice postupem do finále krajského poháru potvrdily svoji kvalitu".

Kucharič je přesvědčen, že Staňkov by si za účinkování v krajském přeboru zasloužil šanci v baráži. "V krajském přeboru jsme třetí sezonu a od té doby jsme se zlepšovali, což potvrzovali i trenéři soupeřů. Ale bohužel nemáme střelce, takže koncovka je naším problémem. Věřím, že budeme hrát baráž. Pokud by se povedla, uvidíme, na co to bude stačit," uzavřel trenér Staňkova Milan Kucharič ml.

