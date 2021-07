Původně se měl souboj rivalů odehrát v Mochtíně, jenže vydatný liják byl proti. „Po celodenním dešti je hřiště totálně pod vodou, posekané je jen z části, nenalajnované. Drenáže nám vodu neberou, mrzí nás to,“ informoval v pátek večer Karel Šot, člen výboru fotbalového oddílu v Mochtíně.

A tak přišla blesková akce: kde přátelský zápas vlastně odehrát? Nakonec volba padla na hřiště v Klenčí pod Čerchovem. „Chtěl bych poděkovat Klenčí, že nám takhle narychlo poskytlo hřiště, a také Jirkovi Pojarovi (PR manažer Jiskry Domažlice), že to zařídil,“ děkoval Pavel Javorský, hrající kouč béčka Domažlic.

Právě on otevřel v 59. minutě skóre utkání, ale za Klatovy o deset minut později vyrovnal Jan Zajíček, nová posila pošumavského družstva. „V prvním poločase jsme byli lepší, určitě jsme mohli dát čtyři pět branek,“ mínil Javorský.

„Ve druhém dějství byly herně zase lepší Klatovy. My po trénincích, které jsme v týdnu absolvovali, odešli fyzicky,“ uznal domažlický trenér s tím, že na šance ale jeho výběr klatovského soupeře jednoznačně předčil.

K remíze si své řekl také Martin Janda, zkušený fotbalista klatovského týmu. „Klasický zápas po měsíční pauze. Spoustu nepřesností v rozehrávce i ve finální fázi. Bylo vidět, že i fyzicky budeme muset ještě něco natrénovat,“ měl jasno.

Souhlasil přitom s hodnocením zápasu z úst Pavla Javorského. „Z mého pohledu byly v prvním poločase lepší Domažlice, které nás jednoduchými balony dokázaly přehrávat a chodit do šancí. My jsme zase byli lepší v poločase druhém, kdy trenér vysunul Michala Lukeše do útoku a ten svoji aktivitou vytvářel tlak na domažlickou obranu. Zápas asi splnil účel, ale já osobně se těším až trochu více potrénujeme a přeneseme to i na hřiště,“ dodal.