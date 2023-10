Do Chodova, kde s fotbalem začínal, se letos vrátil z Tlumačova, za nějž hrál krajský přebor. "V Tlumačově jsem hrál na jiném postu a góly jsem moc nestřílel. Teď hraju v útoku a poslední dobou mi to tam padá, což je dobře pro mě, ale i pro tým. Cítím se dobře a věřím, že mužstvu mohu pomoct," řekl David Kobes.

Proti Boru se mu povedl čistý hattrick, poslední gól dal v 80. minutě, kdy zároveň střídal. "Popravdě nikomu se nechce ze hřiště, ale pokud je hodně lidí na střídání, musí to fungovat tak, aby si všichni zahráli. Nemám problém s tím, že jsem šel ven," uvedl kanonýr fotbalové I. B třídy.

Dosavadních deset gólů byl chtěl do konce sezony rozšířit na dvacet. Máme takovou hloupu sázku s trenérem, když dám třicet branek. O co jde, nechci prozrazovat," prohlásil Kobes.

V mládežnických letech hrával kromě Chodova v dorostu Jiskry Domažlice. "Z Domažlic jsem se vrátil do Chodova, kde jsem hrál do 23 let. Pak mě oslovil pan Čadek z Tlumačova, takže jsem tam odešel hrát krajský přebor. V Tlumačově jsem vydržel tři roky. Chtěl jsem se vrátit mezi kamarády a kluky, které znám roky. Nicméně v Tlumačově jsem si na nic nestěžoval, byla to dobrá zkušenost," sdělil.

V tabulce je Chodov třetí, na první Kdyni ztrácí tři body, takže postup do I. A třídy není nereálný. "Fotbal nás baví, parta je velice dobrá. Postup bych ale nechal s otazníkem, protože bude záležet, jestli se nám bude dařit. Neznám názor všech, ale já bych se postupu nebránil. Nicméně je to kolektivní rozhodnutí," uzavřel David Kobes.