FOTO, VIDEO: Domažlice potrápily druholigové Táborsko, prohrály o jeden gól

„Utkání mělo jinak od obou celků dobré parametry. My jsme si chtěli vyzkoušet opět jiné věci. Snažili jsme hrát fotbal, hrát zodpovědně směrem dozadu, a navzdory absencím hrát kombinačně a sebevědomě. Co jsem od všech hráčů požadoval, to zvládli výborně… až na několik maličkostí. Ve druhé půli vstřelil Rotteborn krásný gól. Díky poctivé obraně jsme do konce zápasu neinkasovali a vyhráli tak 1:0," pochvaloval si třicetiletý trenér.

Poznamenal, že o výsledek tolik nešlo, přesto nezastíral radost, a míchaly se v něm dobré pocity. „Utkání nám ukázalo spoustu pozitiv," kvitoval. V dalším utkání jeho tým změří síly s vejprnickou Slavií, druhým týmem krajského přeboru, který o víkendu zdolal Přeštice 4:3. Tento duel je na programu v sobotu 10. února od 16 hodin opět na umělce v Domažlicích.

