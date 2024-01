V minulé sezoně hráli krajský přebor, ale sestoupili. A ani v I. A třídě se fotbalistům TJ Start Tlumačov nevede nejlépe. Tým z Domažlicka uhrál na podzim pouze sedm bodů a patří mu předposlední příčka. Na jaře tak Tlumačov čeká pořádně náročná šichta, se kterou byl měl pomoci nový trenér Tomáš Korelus, který přichází z Domažlic.

Fotbalisté TJ Start Tlumačov (zelené dresy). | Foto: Jindřich Schovanec

Je jím třicetiletý Tomáš Korelus, který se stává novým parťákem dosavadního kouče Pavla Čadka. „Rozhodnutí nebylo jednoduché. Někdy od října jsem postupně zjišťoval, že fotbal mě už nenaplňuje tak, jak jsem vždycky chtěl a přemýšlel jsem, co dál. Mimo fotbal to se mnou bylo k nevydržení, protože když mě fotbal nebaví, je to se mnou opravdu hrozné a lituji lidi, kteří se mnou museli tohle období přetrpět," řekl Korelus pro klubový facebook. Pro Tlumačov se definitivně rozhodl v prosinci. „Stačila mi k tomu jedna schůzka s panem Polákem, kdy jsme si řekli, co a jak. On souhlasil s pravomocemi, které jsem chtěl mít a s Pavlem Čadkem tak budeme tvořit nové trenérské duo," vysvětlil Korelus, který bude i nadále koučovat také ženy Jiskry Domažlice v divizi.

„Hlavním důvodem pro mě byla především vzdálenost, protože to mám kousek od bydliště, takže i nadále k tomu zvládnu trénovat i ženy Domažlic, což pro mě byla jedna z priorit, které jsem se nechtěl vzdát. Pro mě je to první trenérská štace v mužích a hrozně se na ní těším," vyznal se již nový tlumačovský trenér.

Tomáš Korelus jako kapitán béčka Jiskry Domažlice.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Korelus pro klubový facebook zároveň nastínil i plán zimní přípravy. „Příprava nám začala už minulou sobotu uvítacím fotbálkem, kde jsem klukům řekl, co si od nich představuji, co bych chtěl změnit, jak už ohledně fungování v šatně, tak především i mojí vizi do sezony. Čeká nás neskutečně moc práce. Máme momentálně jen sedm bodů a jsme předposlední. Tréninky absolvujeme třikrát týdně, jednou v hale, jednou na umělce v Domažlicích a o víkendu výběhem v Tlumačově," prozradil mladý kouč, jehož tým kromě klasických tréninkových jednotek čeká v zimě soustředění v Prantech, a také několik přípravných zápasů. Už i s navrátilcem Františkem Copákem a Tomášem Petrem z Bernartic.

„Z týmu odešel zatím jen Honza Pfeifer, kterého zlákal Chodov. Do přípravy jsem se navíc zapojil i já s bratrem Lukášem, kde bude ještě velká práce ohledně přestupu z Domažlic," tuší. „Stále ale hledáme jednoho případně dva hráče na zkvalitnění a doplnění kádru," doplnil Tomáš Korelus.

