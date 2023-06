Teprve potřetí v sezoně prohráli, z toho vůbec poprvé na jaře. Fotbalisté Slavoje Koloveč nestačili ve svém posledním venkovním utkání letošního ročníku áčkové skupiny krajské I. B třídy na druhou Tlučnou, které na jejím hřišti podlehli 0:2. Silný domácí tým z Plzeňska vstřelil obě branky v závěrečných deseti minutách, oba góly obstaral Pavel Soukup.

TJ Slavoj Koloveč (žlutí), archivní snímek. | Foto: Jiří Pojar

Porážka Koloveč ale nebolí. Ambiciózní tým okolo trenéra Martina Steinbrückera si už totiž dávno předem zajistil postup do I. A třídy a v Tlučné nastoupil v improvizované sestavě bez několik tradičních opor. „V sestavě byla řada změn, ale herně to nebyl vůbec průšvih. Jsem rád, že máme tak široký a kvalitní kádr," lebedil si. „I když to výsledkově v Tlučné nevyšlo, týmový výkon byl za mě dobrý," pochvaloval si ostřílený lodivod.

Slavoj má navzdory dílčímu neúspěchu v čele tabulky nedostižný osmibodový náskok (právě před Tlučnou) a poslední utkání sezony odehraje v sobotu od 14 hodin doma proti Mrákovu. Pak se začne připravovat na náročnější soutěž.

TJ Tlučná - TJ Slavoj Koloveč 2:0

Poločas: 0:0. Branky: 83. a 85. P. Soukup. Rozhodčí: Šlauf - Schneider, Přibyl. ŽK: 1:0 (29. Sadílek). Diváci: 100. Sestava TJ Tlučná: Kabát - Stehlík (85. Houdek), M. Škoda, S. Škoda, Kouřil, Hitha (59. Černý), P. Soukup (85. Jiří Saitz), Jan Saitz (59. Polák), Šafránek, Sadílek (59. Novák), Veselý. Trenér: Michal Vašák. Sestava TJ Slavoj Koloveč: Knopf - Mastný, Sušický, Souček, M. Lucák, Lužný, Záhrobský (90. Rada), Kamír (69. R. Duchoň), Šteffl, M. Duchoň, Denk. Trenér: Martin Steinbrücker.

FOTO, VIDEO: Podívejte se, jak se v Domažlicích slavil triumf ve třetí lize