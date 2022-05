Hrající trenér domažlické rezervy Pavel Javorský se na své svěřence zlobil kvůli výkonu v prvním poločase. "Předvedli jsme nejhorší výkon za ty tři roky, co jsme s Romanem u mužstva. Hráči neplnili to, co jsme po nich chtěli. Měli jsme hrát bez chyb, rychle, točit hru, protože soupeř neměl hráče na střídání, a nepouštět Horní Břízu do rychlých protiútoků. Ale byl to přesný opak. Všechno nám trvalo, kazili jsme a soupeře jsme pouštěli do rychlých protiútoků. První půle nesplňovala vůbec nic. I přesto jsme dali gól, což je super, když se nedaří. Navzdory špatné hře jsme měli dost šancí, ale špatně jsme je řešili. Kdybychom to hráli na jeden dotyk, stříleli bychom do prázdné brány," okomentoval prvních pětačtyřicet minut v klubovém videohovoru Javorský.