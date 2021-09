„Dost mě to překvapilo, protože na jeden gól potřebuji tak patnáct šancí, ale v Bolevci mi tam spadlo všechno, do čeho jsem kopl. Na čtyři góly stačilo pět šancí,“ potěšilo Martina Wolfa.

„Čtyři branky v jednom utkání jsem dal poprvé,“ dodal třicetiletý útočník Tlumačova.

Střelecký apetit Martina Wolfa neudivil pouze jeho samotného. „I my jsme byli překvapení, protože Martin je hrozný palič, když to řeknu lidově. Teď z pěti gólovek dal čtyři góly, což u něj není zvykem,“ tvrdil trenér Tlumačova Pavel Čadek.

Wolf vstřelil dva góly střelou z hranice vápna, dvakrát se prosadil únikem na gólmana. „Jednou jsem ho přehodil a jednou jsem to dal na vzdálenější tyč,“ popsal.

Odchovanec Jiskry Domažlice, který hrával za Horšovský Týn a v Německu, si navíc váží toho, že se prosadil na hřišti soupeře. „V Bolevci to bylo vždy těžké, protože hrají podobným stylem jako my, tedy tvrdě. Hrálo se na umělé trávě a o to více mě vstřelené branky těší. Hlavně mám radost, že jsme tam urvali tři body a vyhráli. Důležitý je mančaft, takže si přeju, abychom vyhrávali. Samozřejmě ale, že mám radost, když vstřelím gól,“ zdůraznil Martin Wolf, který hraje od návratu z Německa za Tlumačov téměř osm let.

Trenér Čadek popsal Wolfa jako poctivého, dravého a důrazného útočníka. „Každý zápas se dostává do šancí. Myslím si, že je lepší varianta, že se dostane do šancí, ale nepromění, než kdyby měl jednu šanci za pět zápasů a dal jednu branku. Vyplatila se mu trpělivost v tom, že jednou to přijde, a teď se prosadil čtyřikrát. Třeba ve Zruči spálil dvě tutovky za stavu 1:0. S Holýšovem měl dvě tři gólovky, ale neproměnil,“ vzpomínal tlumačovský trenér Pavel Čadek.

Útočník Wolf věří, že protrhl střeleckou smůlu. „Doufám, že se mi zvýší sebevědomí. Potřeboval jsem se střelecky chytit, protože často zahazuji velké šance. Potřebuji se uklidnit vstřeleným gólem, tak snad mi to tam bude padat,“ přeje si Martin Wolf, který v této sezoně zatím nastřílel sedm branek.