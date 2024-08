"Stříbro je těžký soupeř, který spadl z kraje a podařilo se mu posílit zkušenostmi k dravému mládí. V prvním poločase bylo Stříbro lepší a zjednodušenou hrou se dostávali do šancí. Po chybě se dostalo do vedení a poločas udrželo 0:1. O půli jsme si řekli, co je třeba změnit a hlavně přidat trošku srdce do hry," napsal na klubovém facebooku Korelus.

"Vstup do druhé půle jsme měli famózní, dokázali jsme srovnat, ale poté zahodit další šance na otočení skóre. Hosté poté díky zkušenostem Bezdičky šli do vedení, ale my jsme dokázali srovnat z penalty na 2:2.

Musím kluky pochválit za druhou půli, šli jsme do toho opravdu vším, co šlo a chtěli jsme utkání zlomit v náš prospěch až do poslední minuty. Nutno říci, že první dvě kola se nám herně nedařilo, nedokážeme převést věci z přípravy a naše hra má hodně nedostatků. Ale i tak máme čtyři body proti kvalitním soupeřům, což ve finále není tak špatný," dodal.

V sobotu od 10.15 hodin hraje Tlumačov na hřišti Dobřan, které mají plný počet bodů. "Takže opět další těžký soupeř, ale pojedeme tam uhrát co nejlepší výsledek," burcoval Tomáš Korelus.