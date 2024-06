Fotbalisté Startu Tlumačov dokonali malý zázrak v podobě záchrany I. A třídy. V neděli na hřišti pátého plzeňského Smíchova potřebovali vyhrát, aby nespadli o soutěž níž. Při formě Tlumačova vyznačující se sedmi výhrami v řadě to nebylo vyloučené. Start vyhrál 4:2 a v tabulce skončil dvanáctý, díky čemuž se zachránil.

Úspěšné mužstvo Startu Tlumačova. | Foto: FB TJ Start Tlumačov

"Proti nám stál neskutečně kvalitní tým. My jsme poslední dva měsíce hráli s kudlou na krku, protože každá prohra by znamenala sestup, takže pro nás to v Plzni nebylo nic nového," napsal na klubovém Facebooku hrající trenér Startu Tlumačov Tomáš Korelus.

Tlumačov vedl ve 29. minutě 2:0, Smíchov snížil z penalty, ale na konci první půle zvyšoval na 3:1 právě Tomáš Korelus.

V 78. minutě Smíchov opět snížil na rozdíl jedné branky, nicméně poslední slovo měli hosté, kteří gólem z 94. minuty stvrdili svoji záchranu v I. A třídě.

"V první řadě hrozně děkuju fanouškům, kteří si udělali čas a přijeli nám udělat neskutečně skvělou a domácí atmosféru. V druhé řadě děkuju ženám Jiskry Domažlice, které během celé sezony nás jezdily podporovat, hrozně si toho cením a i to nám pomohlo. V poslední řadě hrozně chválím celý tým, včetně realizáku a Milana Poláka, protože jen díky těmto lidem, hráčům, fanouškům jsem si jist, že tohle by nezvládl jen tak někdo. Zvládli jsme nemožné a minimálně pro mě tohle znamená neskutečně moc, protože v lednu, možná i v dubnu nikdo, včetně mě nevěřil, že I. A zvládneme zachránit," uvedl Tomáš Korelus.

Záchranou soutěže pro Tlumačov nic nekončí. "Příští sezonu rozhodně pomýšlíme na vyšší cíle a určitě chceme navázat na osm výher v řadě," dodal.

